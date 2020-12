【KTSF】

最新消息:灣區可供使用的ICU床位數目跌穿15%,周四午夜11時59分開始,灣區所有縣將實施居家令,包括禁止餐館戶外用餐,個人服務行業例如理髮店和修甲店都必須關閉。

詳情請收看本台晚間新聞。

