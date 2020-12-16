捷運全面使用Clipper路路通卡 取消紙張車票（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運（BART）日前完成系統轉換，將全部使用Clipper路路通卡，同時取消售賣紙張車票，另外南灣新開通的兩個捷運站啟用6個月來，卻因疫情嚴重虧損。

去年8月，捷運在4個捷運站首先取消使用紙製車票，今年遇到新冠肺炎疫情，促使捷運加快更新所有捷運站的Clipper路路通卡系統，即日起，捷運站將取消販賣紙車票，如果乘客手上的紙車票餘額仍有1元或以上，可以到捷運站內的服務台要求退款，或郵寄至捷運財務部，並寫明要求退款原因。

當局表示，使用路路通卡的好處是減少接觸病毒的機會，卡會在收票口自動感應，第一次購買路路通卡會收費3元，乘客可在有服務員的捷運站或上網購買，長者、青少年和殘障人士都有折扣，更多詳情可http://Clippercard.com查詢。

另一方面，捷運6個月前才開通Milpitas和Berryessa捷運站，雖然好評如潮，服務順暢，但沒想到遇到新冠肺炎疫情，導致這項耗資23億元的兩個南灣捷運站的乘客量非常少，11月是6個月來表現最好的一個月，Milpitas平均每日乘客量是391人次，Berryessa日均乘客量大約是500人，不過兩個站的平均總和只佔原本預估的5%。

而從7月到11月，兩個捷運站共有乘客量11萬6601人次，如果根據南灣交通局（VTA）年度預算計算，每名乘客的成本約為305元，不過VTA表示，今天因為疫情實際營運成本可能會降低。

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