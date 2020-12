捷運全面使用Clipper路路通卡 取消紙張車票（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運(BART)日前完成系統轉換,將全部使用Clipper路路通卡,同時取消售賣紙張車票,另外南灣新開通的兩個捷運站啟用6個月來,卻因疫情嚴重虧損。

去年8月,捷運在4個捷運站首先取消使用紙製車票,今年遇到新冠肺炎疫情,促使捷運加快更新所有捷運站的Clipper路路通卡系統,即日起,捷運站將取消販賣紙車票,如果乘客手上的紙車票餘額仍有1元或以上,可以到捷運站內的服務台要求退款,或郵寄至捷運財務部,並寫明要求退款原因。

當局表示,使用路路通卡的好處是減少接觸病毒的機會,卡會在收票口自動感應,第一次購買路路通卡會收費3元,乘客可在有服務員的捷運站或上網購買,長者、青少年和殘障人士都有折扣,更多詳情可http://Clippercard.com查詢。

另一方面,捷運6個月前才開通Milpitas和Berryessa捷運站,雖然好評如潮,服務順暢,但沒想到遇到新冠肺炎疫情,導致這項耗資23億元的兩個南灣捷運站的乘客量非常少,11月是6個月來表現最好的一個月,Milpitas平均每日乘客量是391人次,Berryessa日均乘客量大約是500人,不過兩個站的平均總和只佔原本預估的5%。

而從7月到11月,兩個捷運站共有乘客量11萬6601人次,如果根據南灣交通局(VTA)年度預算計算,每名乘客的成本約為305元,不過VTA表示,今天因為疫情實際營運成本可能會降低。

