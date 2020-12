新冠病毒疫苗有甚麼副作用（視頻）

【KTSF】

隨著各國相繼開始大規模的接種新冠疫苗,大家對新冠疫苗的了解有多少?有甚麼副作用?

新冠疫苗上路了,數百萬美國人也準備捲起袖子,接種疫苗,這疫苗有甚麼作用?

急診室醫生Leana Wen說:「它減少嚴重疾病和症狀性疾病,尚未顯示可減少新冠病毒的傳播。」

有甚麼副作用呢?

新冠疫苗受試者Yasir Batalvi說:「那晚很艱難,我有低燒、疲倦和發冷,30分鐘後,我有點僵硬,左臂肌肉痠痛,好像被挨揍。」

這是參加Moderna疫苗試驗者的親身經驗,不過醫生說,副作用這代表疫苗有效。

Wen說:「副作用是正常,也是可預期的,正顯示疫苗正發揮功效。」

或許您會好奇,Pfizer和Moderna疫苗是如何研發出來的,是使用一種叫做mRNA的基因序列,是一種從未在臨床試驗中用於人類的技術,m是messenger,它會攜帶使您想要的任何蛋白質的說明,在這情況下,病毒中的釘狀蛋白,可以進入我們的細胞。

新冠疫苗有兩劑,相隔數周內施打,希望實現的人體持久的免疫反應,但最大的擔憂就是,如果出現上述的副作用,人們還願意再接受第二劑嗎?

Operation Warp Speed首席顧問Moncef Slaoui說:「我將其歸類為大約10%,15%的免疫受試者有相當明顯的副作用,通常不超過24至36小時。」

對於沒有接受疫苗試驗的族群,像是小孩、孕婦、免疫系統有問題,還有過敏的人該怎麼辦?

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說:「等到這些人準備進行疫苗接種時,我們可能至少已經掌握一些初步數據。」

疫苗能夠在短時間內問世,也要感謝像Yasir這些受試者。

Yasir說:「我報名參加,因為感到絕望,這是公共服務,我必須做的,因為我想到大規模疫苗接種,才能真正的擺脫疫情。」

最後大家最想知道打了疫苗後,所有的一切是否就恢復正常。

Wen說:「絕對不是這個冬天,可能要等到春天甚至夏天。」

