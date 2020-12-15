新冠病毒疫苗有甚麼副作用（視頻）

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隨著各國相繼開始大規模的接種新冠疫苗，大家對新冠疫苗的了解有多少？有甚麼副作用？

新冠疫苗上路了，數百萬美國人也準備捲起袖子，接種疫苗，這疫苗有甚麼作用？

急診室醫生Leana Wen說：「它減少嚴重疾病和症狀性疾病，尚未顯示可減少新冠病毒的傳播。」

有甚麼副作用呢？

新冠疫苗受試者Yasir Batalvi說：「那晚很艱難，我有低燒、疲倦和發冷，30分鐘後，我有點僵硬，左臂肌肉痠痛，好像被挨揍。」

這是參加Moderna疫苗試驗者的親身經驗，不過醫生說，副作用這代表疫苗有效。

Wen說：「副作用是正常，也是可預期的，正顯示疫苗正發揮功效。」

或許您會好奇，Pfizer和Moderna疫苗是如何研發出來的，是使用一種叫做mRNA的基因序列，是一種從未在臨床試驗中用於人類的技術，m是messenger，它會攜帶使您想要的任何蛋白質的說明，在這情況下，病毒中的釘狀蛋白，可以進入我們的細胞。

新冠疫苗有兩劑，相隔數周內施打，希望實現的人體持久的免疫反應，但最大的擔憂就是，如果出現上述的副作用，人們還願意再接受第二劑嗎？

Operation Warp Speed首席顧問Moncef Slaoui說：「我將其歸類為大約10％，15％的免疫受試者有相當明顯的副作用，通常不超過24至36小時。」

對於沒有接受疫苗試驗的族群，像是小孩、孕婦、免疫系統有問題，還有過敏的人該怎麼辦？

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說：「等到這些人準備進行疫苗接種時，我們可能至少已經掌握一些初步數據。」

疫苗能夠在短時間內問世，也要感謝像Yasir這些受試者。

Yasir說：「我報名參加，因為感到絕望，這是公共服務，我必須做的，因為我想到大規模疫苗接種，才能真正的擺脫疫情。」

最後大家最想知道打了疫苗後，所有的一切是否就恢復正常。

Wen說：「絕對不是這個冬天，可能要等到春天甚至夏天。」

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