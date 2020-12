英格蘭南部發現變種新冠病毒株 或致傳播速度加快

【KTSF 吳宇斌報道】

歐洲疫情嚴峻,多國宣布在聖誕或新年期間加強封鎖措施。

德國新型肺炎確診及死亡人數再創新高,總理默克爾與16個州長開會後宣布收緊防疫,嚴格封城,當地週三起至明年1月中,非必要商舖暫停營業,所有學校停課,要求公司允許員工在家工作,公共場所禁酒,又嚴格限制私人聚會,室內限聚令5人,只會在聖誕才稍稍放寬,容許家庭聚會,除夕煙花匯演取消,德國累計逾133萬人確診。

而剛剛開始為民眾接種新型肺炎疫苗的英國,疫情仍然嚴重,衛生大臣夏國賢表示,最近新增確診個案和住院人數急升,醫院床位即將爆滿,因此宣布從當地週三凌晨起,倫敦和英格蘭東南部的部分地區,疫情警戒系統將調至最高的第三級,實施最嚴格的防疫封鎖措施。

受影響的地區將禁止不同家庭在室內聚會,戶外聚會不得多於6人,室內娛樂場所必須關閉,餐廳與酒吧只能提供外賣。

他又表示,科學家在英格蘭南部地區發現新變種病毒株,可能與當地病毒傳播加快有關,已通報世界衛生組織,但沒有跡象顯示新變種病毒株比原本的病毒株更致命,也沒跡象顯示會導致現有疫苗失效。

週日意大利開始放鬆封鎖措施,商店重開,米蘭的民眾也趁著週末到商店購買聖誕用品和禮物,不少民眾在商店外排隊入內,門外也有保安檢查,確保民眾保持社交距離,店家也有為顧客入店前量度體溫。

在羅馬主要的購物街區更加是人滿為患,更有人在網上發布和沒有戴口罩的聖誕老人照相,當地媒體報道,建議政府採取更嚴格封鎖措施。

根據意大利衛生部,週日新增484宗死亡個案,目前總共超過64,000人死於新型肺炎。

在法國巴黎,周一有餐館、酒吧、旅館、婚禮業者等多個行業的從業員上街示威,要求政府關注他們的生計。

有婚禮服務商表示,今天做生意的最慘,因為即使拿福利的人都有國家照顧,但做生意的在疫情下卻一無所有,連失業金都沒有,他們自身難顧,還要叫他們出力幫助經濟復甦,聘用人手。

他們不滿當局第二次實施抗疫封鎖,卻沒有提供財政援助,讓他們無法生活,法國在歐洲是僅次於俄國最多病例的國家,有近240萬宗確診,當中超過58,000人死亡。

法國當局加強防疫封鎖,幾乎所有公眾活動都取消,公眾場所都要關閉,引致許多行業的不滿,上週宣布取消明年6月的航空展覽,就讓人感到震驚。

