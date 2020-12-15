英格蘭南部發現變種新冠病毒株 或致傳播速度加快

【KTSF 吳宇斌報道】

歐洲疫情嚴峻，多國宣布在聖誕或新年期間加強封鎖措施。

德國新型肺炎確診及死亡人數再創新高，總理默克爾與16個州長開會後宣布收緊防疫，嚴格封城，當地週三起至明年1月中，非必要商舖暫停營業，所有學校停課，要求公司允許員工在家工作，公共場所禁酒，又嚴格限制私人聚會，室內限聚令5人，只會在聖誕才稍稍放寬，容許家庭聚會，除夕煙花匯演取消，德國累計逾133萬人確診。

而剛剛開始為民眾接種新型肺炎疫苗的英國，疫情仍然嚴重，衛生大臣夏國賢表示，最近新增確診個案和住院人數急升，醫院床位即將爆滿，因此宣布從當地週三凌晨起，倫敦和英格蘭東南部的部分地區，疫情警戒系統將調至最高的第三級，實施最嚴格的防疫封鎖措施。

受影響的地區將禁止不同家庭在室內聚會，戶外聚會不得多於6人，室內娛樂場所必須關閉，餐廳與酒吧只能提供外賣。

他又表示，科學家在英格蘭南部地區發現新變種病毒株，可能與當地病毒傳播加快有關，已通報世界衛生組織，但沒有跡象顯示新變種病毒株比原本的病毒株更致命，也沒跡象顯示會導致現有疫苗失效。

週日意大利開始放鬆封鎖措施，商店重開，米蘭的民眾也趁著週末到商店購買聖誕用品和禮物，不少民眾在商店外排隊入內，門外也有保安檢查，確保民眾保持社交距離，店家也有為顧客入店前量度體溫。

在羅馬主要的購物街區更加是人滿為患，更有人在網上發布和沒有戴口罩的聖誕老人照相，當地媒體報道，建議政府採取更嚴格封鎖措施。

根據意大利衛生部，週日新增484宗死亡個案，目前總共超過64,000人死於新型肺炎。

在法國巴黎，周一有餐館、酒吧、旅館、婚禮業者等多個行業的從業員上街示威，要求政府關注他們的生計。

有婚禮服務商表示，今天做生意的最慘，因為即使拿福利的人都有國家照顧，但做生意的在疫情下卻一無所有，連失業金都沒有，他們自身難顧，還要叫他們出力幫助經濟復甦，聘用人手。

他們不滿當局第二次實施抗疫封鎖，卻沒有提供財政援助，讓他們無法生活，法國在歐洲是僅次於俄國最多病例的國家，有近240萬宗確診，當中超過58,000人死亡。

法國當局加強防疫封鎖，幾乎所有公眾活動都取消，公眾場所都要關閉，引致許多行業的不滿，上週宣布取消明年6月的航空展覽，就讓人感到震驚。

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