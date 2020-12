舊金山總醫院5名前線醫護率先接種新冠疫苗

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)總醫院5名前線醫護人員周二接種全灣區第一批新型肺炎疫苗,也是抗疫工作的一個重大里程碑。

全灣區首名接種新型肺炎疫苗的人,是舊金山總醫院的重症監護醫務總監Anthony Gomez,他在深切治療部工作了15年,疫情期間照顧不少新型肺炎患者。

Gomez說:「今日是抗疫工作一大里程碑,對舊金山、加州、美國、全世界而言,如果你對接種疫苗仍有保留,根據現時數據證明疫苗很安全,而且有效保護所有人、親友、自己,我呼籲大家去接種。」

他又提醒民眾,即使將來接種了疫苗之後,都要繼續戴口罩和保持社交距離。

其他4名接種疫苗的,包括一名亞裔護士,在深切治療部工作的Phung Nguyen,她表示對於可以接種疫苗感到安心,有多一層保護。

Nguyen說:「我們不能染病,一旦有一人染病,就會影響人手,不夠職員照顧新型肺炎病人,以及一般深切治療部病人。」

首批接種疫苗的5人,都是在醫院內自從3月疫情爆發後,接觸得最多新型肺炎患者的前線醫護人員。

舊金山總醫院獲得首批由聯邦政府和州府分發的1萬2675劑疫苗,周三起會每日為100至150名醫護人員接種疫苗,整間醫院大約有6千名醫護。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。