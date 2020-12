舊金山周六確診人數創新高 當局促民眾聖誕勿聚會（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

感恩節假期後的病毒傳播陸續浮現,舊金山過去的星期六,單日確診人數再創新高,有超過320宗,住院人數有近150人,衛生局再次促請民眾,今年的聖誕節不要外遊及聚會。

舊金山衛生局表示,感恩節過後,舊金山的確診個案激增五成,過去一星期,平均每日確診達200宗。

剛過去的星期六,舊金山新增324宗確診,創下疫情爆發以來單日新高,周一新增319宗確診,累計1,8645宗,死亡人數是167人。

舊金山衛生局局長Grant Colfax證實,舊金山總醫院周一早上已經收到首批共2千劑的疫苗,不過Colfax表示,近日疫情並沒有放緩的跡象,加上疫苗的數量有限,遠水不能救近火,控制疫情,現階段還是要靠做好防疫措施。

Colfax說:「疫苗普及需要長時間,對於這一波的疫情實在太遲,如果我們不提高警覺對抗疫情,控制會更艱難。」

舊金山的住院人數再創新高,有148人,其中37人在深切治療部(ICU),Colfax指出,灣區的ICU床位在短短一星期空缺減少近一成,剩餘17.8%。

如果疫情一直沒有改善,預計舊金山的ICU床位將於三到四星期後飽和。

還有不到兩星期是聖誕節,Colfax再一次呼籲民眾不要外遊及舉行聚會,犧牲今年的節日抗疫,明年大家就能過正常日子。

Colfax說:「今年的節日,禮物可以是再一次控制好疫情,然後逐步注射疫苗去終止疫情,這就是我理想中的節日。」

市府發表聲明指,舊金山周二起會開始接種疫苗,過程會公開讓媒體拍攝。

