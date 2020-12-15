舊金山周六確診人數創新高 當局促民眾聖誕勿聚會（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

感恩節假期後的病毒傳播陸續浮現，舊金山過去的星期六，單日確診人數再創新高，有超過320宗，住院人數有近150人，衛生局再次促請民眾，今年的聖誕節不要外遊及聚會。

舊金山衛生局表示，感恩節過後，舊金山的確診個案激增五成，過去一星期，平均每日確診達200宗。

剛過去的星期六，舊金山新增324宗確診，創下疫情爆發以來單日新高，周一新增319宗確診，累計1,8645宗，死亡人數是167人。

舊金山衛生局局長Grant Colfax證實，舊金山總醫院周一早上已經收到首批共2千劑的疫苗，不過Colfax表示，近日疫情並沒有放緩的跡象，加上疫苗的數量有限，遠水不能救近火，控制疫情，現階段還是要靠做好防疫措施。

Colfax說:「疫苗普及需要長時間，對於這一波的疫情實在太遲，如果我們不提高警覺對抗疫情，控制會更艱難。」

舊金山的住院人數再創新高，有148人，其中37人在深切治療部（ICU），Colfax指出，灣區的ICU床位在短短一星期空缺減少近一成，剩餘17.8%。

如果疫情一直沒有改善，預計舊金山的ICU床位將於三到四星期後飽和。

還有不到兩星期是聖誕節，Colfax再一次呼籲民眾不要外遊及舉行聚會，犧牲今年的節日抗疫，明年大家就能過正常日子。

Colfax說:「今年的節日，禮物可以是再一次控制好疫情，然後逐步注射疫苗去終止疫情，這就是我理想中的節日。」

市府發表聲明指，舊金山周二起會開始接種疫苗，過程會公開讓媒體拍攝。

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