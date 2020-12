Santa Clara縣縮短新冠肺炎檢疫隔離時間（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Santa Clara縣周一宣布縮短隔離檢疫的時間,即時生效。

Santa Clara縣周一通報累計49,216宗案例,過去7天平均每天新增1,020宗案例,至今已有529人死亡。

該縣衛生當局周一公布更新後的隔離檢疫指引,將隔離日數改為10天。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官Anne Chang說:「 新的指引將無症狀的旅行者,還有跟確診者有密切接觸的人士,檢疫的時間從14天縮短為10天,但是必須觀察症狀整整14天,有症狀的人必須立刻做檢測,這個新的指引是今天開始生效。」

官員提醒,現在縣內疫情仍然嚴重,建議民眾確實遵守,詳情可以上http://sccstayhome.org查詢,有中文頁面。

另外,Santa Clara聖縣本周將收到第一批17,550劑的Pfizer疫苗。

Santa Clara縣新冠病毒測試官Marty Fenstersheib說:「 我們遵照由CDC和州決定的優先順序來施打,因此會先讓醫護人員,以及養護機構的居民接種。」

縣內一共有約13萬名醫護人員,其中有7萬名是在醫院服務的醫護人員,官員承諾所有縣內醫院都會收到疫苗,只是仍無法滿足所有需求,將根據需要和疫苗數量進行分配,待FDA批准Moderna生產的疫苗之後,預計下周也會有

3萬9千劑Moderna疫苗發貨。

官員稱,本周運到的全是第一劑疫苗,第二劑則要等2至3周後才到貨,屆時施打第一劑的人,還要記得施打第二劑。

由於全民還要等上數個月才能全部接種疫苗,衛生官員提醒民眾,仍須戴口罩和保持社交距離。

