Santa Clara縣縮短新冠肺炎檢疫隔離時間（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Santa Clara縣周一宣布縮短隔離檢疫的時間，即時生效。

Santa Clara縣周一通報累計49,216宗案例，過去7天平均每天新增1,020宗案例，至今已有529人死亡。

該縣衛生當局周一公布更新後的隔離檢疫指引，將隔離日數改為10天。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官Anne Chang說:「 新的指引將無症狀的旅行者，還有跟確診者有密切接觸的人士，檢疫的時間從14天縮短為10天，但是必須觀察症狀整整14天，有症狀的人必須立刻做檢測，這個新的指引是今天開始生效。」

官員提醒，現在縣內疫情仍然嚴重，建議民眾確實遵守，詳情可以上http://sccstayhome.org查詢，有中文頁面。

另外，Santa Clara聖縣本周將收到第一批17,550劑的Pfizer疫苗。

Santa Clara縣新冠病毒測試官Marty Fenstersheib說:「 我們遵照由CDC和州決定的優先順序來施打，因此會先讓醫護人員，以及養護機構的居民接種。」

縣內一共有約13萬名醫護人員，其中有7萬名是在醫院服務的醫護人員，官員承諾所有縣內醫院都會收到疫苗，只是仍無法滿足所有需求，將根據需要和疫苗數量進行分配，待FDA批准Moderna生產的疫苗之後，預計下周也會有

3萬9千劑Moderna疫苗發貨。

官員稱，本周運到的全是第一劑疫苗，第二劑則要等2至3周後才到貨，屆時施打第一劑的人，還要記得施打第二劑。

由於全民還要等上數個月才能全部接種疫苗，衛生官員提醒民眾，仍須戴口罩和保持社交距離。

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