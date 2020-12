奧克蘭華埠越南麵包店 老闆與女顧客爭執片段瘋傳（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠一間越南麵包店的老闆與一名買三文治的女顧客發生爭執,女顧客表示,店內的職員沒有戴口罩而要求店主退錢,但店主不肯,女顧客用手機拍攝爭執的過程,有關的片段在網上瘋傳,究竟發生什麼事?本台周一訪問到麵包店的老闆。

片段中,女顧客說:「這個男人在餐館裡,他弄我的食物,而他沒有戴口罩。」

老闆對她說:「滾出去,滾出去,滾出去,你瘋了 這是你的(三文治)。」

女顧客說:「他剛才向我扔三文治,(老闆:我叫你滾出去),我已經出去了,就是這家餐館,我會提出投訴。」

拍攝這段片段女顧客,週末光顧奧克蘭華埠錦香(Cam Huong)越南麵包店,她在片段指出,老闆和職員沒有戴口罩,所以她要求退錢,但老闆不肯。

這段影片在社交網站瘋傳,本台周一訪問到錦香的老闆,他講到事發經過。

錦香麵包店老闆Nigh Luu說:「當天那女士來買了兩個三文治,然後離去,大約15、20分鐘後,她回來把三文治扔在這裡,說我不要了,我說不行。」

老闆表示,女顧客買三文治的時候,他在吃午餐,所以沒有戴口罩。

說:「她說,你沒有戴口罩,我說我在吃午餐,你付錢,我收錢,做三文治的女職員,有戴口罩和手套,你不能拿著三文治離開,15、20分鐘後回來,然後說我不要,我不能接受。」

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎對事件的回應是:「我覺得這是個別事件,並不代表我們所有華埠商戶,希望透過這段短片,幫助大家了解衛生條例,以及如何改善服務,想提醒大家,Alameda縣以及其他縣都一樣,所有員工和老闆都需要戴口罩。」

本台嘗試向Alameda縣公共衛生局了解事件,暫時未有回應。

