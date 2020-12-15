奧克蘭華埠越南麵包店 老闆與女顧客爭執片段瘋傳（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠一間越南麵包店的老闆與一名買三文治的女顧客發生爭執，女顧客表示，店內的職員沒有戴口罩而要求店主退錢，但店主不肯，女顧客用手機拍攝爭執的過程，有關的片段在網上瘋傳，究竟發生什麼事？本台周一訪問到麵包店的老闆。

片段中，女顧客說：「這個男人在餐館裡，他弄我的食物，而他沒有戴口罩。」

老闆對她說：「滾出去，滾出去，滾出去，你瘋了 這是你的（三文治）。」

女顧客說：「他剛才向我扔三文治，（老闆：我叫你滾出去），我已經出去了，就是這家餐館，我會提出投訴。」

拍攝這段片段女顧客，週末光顧奧克蘭華埠錦香（Cam Huong）越南麵包店，她在片段指出，老闆和職員沒有戴口罩，所以她要求退錢，但老闆不肯。

這段影片在社交網站瘋傳，本台周一訪問到錦香的老闆，他講到事發經過。

錦香麵包店老闆Nigh Luu說：「當天那女士來買了兩個三文治，然後離去，大約15、20分鐘後，她回來把三文治扔在這裡，說我不要了，我說不行。」

老闆表示，女顧客買三文治的時候，他在吃午餐，所以沒有戴口罩。

說：「她說，你沒有戴口罩，我說我在吃午餐，你付錢，我收錢，做三文治的女職員，有戴口罩和手套，你不能拿著三文治離開，15、20分鐘後回來，然後說我不要，我不能接受。」

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎對事件的回應是：「我覺得這是個別事件，並不代表我們所有華埠商戶，希望透過這段短片，幫助大家了解衛生條例，以及如何改善服務，想提醒大家，Alameda縣以及其他縣都一樣，所有員工和老闆都需要戴口罩。」

本台嘗試向Alameda縣公共衛生局了解事件，暫時未有回應。

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