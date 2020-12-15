冬季風暴將正面吹襲大西洋中部和東北部地區

【KTSF 江良慧報導】

一股被指是近年來最大的東岸冬季風暴，預計會在周三周四正面吹襲大西洋中部和東北部地區，部分地區降雪可能多達兩尺，超過4500萬居民將受到影響，在紐約州長島，當地居民和政府周二都忙於為風暴做準備。

當地風力已經開始加強，長島的電力供應商表示，已經為風暴做好準備，長島鐵路周二會一直為乘客更新最新的消息，不少長島居民周二都外出為食物必需品補貨，事實上大家都在搶購雜貨，因為所有人都留在家，要把儲物櫃塞滿。

當地即使迎來大風雪，也沒有休假，學校虛擬教學，上班族在家工作，但前提是提供上網服務的電力和網線，不會在大風中被吹倒。

目前尚未知道長島降雪量有多少，但就有可能會有雨雪混合雪。

Suffolk縣行政官Steve Bellone說：「這將是重大冬季事件，一次重大的風暴事件，我們已盡力做準備，確保我們準備好。」

工務局人員已經替工程車加滿油，並部署在關鍵的位置，在路上噴灑防結冰的化學品，補給鹽倉也加滿。

Nassau縣行政官Laura Curran說：「我們知道風暴很多時會吹斷電線，尤其是我們所講的大風，有可能大家都在家工作，加上風暴可能更多人在家工作，所以我肯定PSEG得到教訓，他們會竭盡所能保持電力供應和反應迅速。」

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