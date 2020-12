冬季風暴將正面吹襲大西洋中部和東北部地區

【KTSF 江良慧報導】

一股被指是近年來最大的東岸冬季風暴,預計會在周三周四正面吹襲大西洋中部和東北部地區,部分地區降雪可能多達兩尺,超過4500萬居民將受到影響,在紐約州長島,當地居民和政府周二都忙於為風暴做準備。

當地風力已經開始加強,長島的電力供應商表示,已經為風暴做好準備,長島鐵路周二會一直為乘客更新最新的消息,不少長島居民周二都外出為食物必需品補貨,事實上大家都在搶購雜貨,因為所有人都留在家,要把儲物櫃塞滿。

當地即使迎來大風雪,也沒有休假,學校虛擬教學,上班族在家工作,但前提是提供上網服務的電力和網線,不會在大風中被吹倒。

目前尚未知道長島降雪量有多少,但就有可能會有雨雪混合雪。

Suffolk縣行政官Steve Bellone說:「這將是重大冬季事件,一次重大的風暴事件,我們已盡力做準備,確保我們準備好。」

工務局人員已經替工程車加滿油,並部署在關鍵的位置,在路上噴灑防結冰的化學品,補給鹽倉也加滿。

Nassau縣行政官Laura Curran說:「我們知道風暴很多時會吹斷電線,尤其是我們所講的大風,有可能大家都在家工作,加上風暴可能更多人在家工作,所以我肯定PSEG得到教訓,他們會竭盡所能保持電力供應和反應迅速。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。