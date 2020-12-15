搵屋住專題：舊金山SOMA區可負擔單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山SOMA區一棟公寓大樓有一個可負擔的兩房單位重新放售。

這棟公寓大樓是早前介紹過的Mission街1400號，建於2015年，重新放售的兩房單位，面積有913平方英呎，內設焗爐、雪櫃等基本電器設備，售價約37萬7000元，HOA管理費則為每月515元。

單位不設停車位，大樓內設有大堂、兩個戶外活動空間和一個單車儲存室，申請家庭必須最少有兩個人，年收入不得多於舊金山收入中位數，兩人家庭不得超過102,500元，三人家庭最高115,300元。

申請人必須為首次置業人士，並獲得置業者教育講座證書，以及房屋貸款預審批。

申請截止日期為1月4日下午5點，抽籤時在舊金山居住或工作的申請人會獲得優先。

申請詳情，請點擊以下網站：

https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlswUUAR

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlswUUAR/apply-welcome/overview

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