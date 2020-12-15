Santa Clara縣考慮撥款為低收入婦女提供生理期用品

【KTSF 江良慧報導】

蘇格蘭在不夠一個月前通過立法，為所有人免費提供衛生巾或棉條等生理期用品，是全球首個這樣做的國家，如今，南灣Santa Clara的縣參事將會考慮撥款，支持一個仿效蘇格蘭的計劃，為一些受新型肺炎影響的低收入女性提供免費生理期用品。

縣參事Cindy Chavez表示，計劃動用緊急基金的100萬，在今個財政年度結束前，為低收入婦女購買和分發生理期用品。

Chavez說：「月經不會因為疫情大流行而停止，所以我們推動縣政府立刻作出這項投資，月經或經期產品不應該有任何恥辱或羞恥，這是天然身體功能

Chavez表示，有越來越多女性要經歷經期貧窮，也即是女性不能負擔女性生理期用品和其他生活必需品，例如是食物和居所。

另外，該縣一名只有18歲的居民Siya Sharma，從疫情開始發起眾籌買女性生理期用品，並放在一些食物庫、寄養服務院舍和無家可歸者庇護所等地方，提供給有需要的女性。

Sharma表示，月經期間的衛生是衛生保健事項，為免費生理期用品提供資金對社會負責。

縣參事Chavez表示，原本不少年輕女性可以在學校獲取免費生理期用品，但由於疫情導致學校關閉，所以也令數以千計的女學生失去這些免費用品的供應。

根據該縣的統計，一個女性平均每月要花費13.25元在月經用品上。

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