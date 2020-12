Santa Clara縣考慮撥款為低收入婦女提供生理期用品

【KTSF 江良慧報導】

蘇格蘭在不夠一個月前通過立法,為所有人免費提供衛生巾或棉條等生理期用品,是全球首個這樣做的國家,如今,南灣Santa Clara的縣參事將會考慮撥款,支持一個仿效蘇格蘭的計劃,為一些受新型肺炎影響的低收入女性提供免費生理期用品。

縣參事Cindy Chavez表示,計劃動用緊急基金的100萬,在今個財政年度結束前,為低收入婦女購買和分發生理期用品。

Chavez說:「月經不會因為疫情大流行而停止,所以我們推動縣政府立刻作出這項投資,月經或經期產品不應該有任何恥辱或羞恥,這是天然身體功能

Chavez表示,有越來越多女性要經歷經期貧窮,也即是女性不能負擔女性生理期用品和其他生活必需品,例如是食物和居所。

另外,該縣一名只有18歲的居民Siya Sharma,從疫情開始發起眾籌買女性生理期用品,並放在一些食物庫、寄養服務院舍和無家可歸者庇護所等地方,提供給有需要的女性。

Sharma表示,月經期間的衛生是衛生保健事項,為免費生理期用品提供資金對社會負責。

縣參事Chavez表示,原本不少年輕女性可以在學校獲取免費生理期用品,但由於疫情導致學校關閉,所以也令數以千計的女學生失去這些免費用品的供應。

根據該縣的統計,一個女性平均每月要花費13.25元在月經用品上。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。