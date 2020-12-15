FDA警告5種人暫不適宜接種新冠病毒疫苗（視頻）



【KTSF梁秋玉報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）表示，有些人暫時不適宜接種新冠病毒疫苗。

FDA在上週五批准Pfizer疫苗緊急使用，FDA認為，使用這種疫苗利多於弊，但以下5種人士暫時不要急於接種，包括16歲以下人士，因為12歲以下的人沒有參加疫苗臨床試驗，而12歲到16歲的人，只佔試驗人數的極少數，有關數據仍然不足。

第二類是孕婦和正在餵母乳的婦女，她們也沒有參與試驗，是否接種應該由醫生來決定。

第三類是對疫苗某種成份有強烈過敏反應的人，第四類是HIV愛滋病毒帶原者，以及免疫系統脆弱者，第五類是之前已經感染過新冠病毒的人。

FDA表示，Pfizer疫苗一般安全，但一些人接種後，可能會有一些反應，包括打針處疼痛、頭痛、疲倦和骨關節疼痛，當中只有極少數人會出現劇烈頭痛。

打針後出現的反應，一般兩三天後會消失，當中以55歲以下的人較多出現較為強烈的反應。

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