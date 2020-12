FDA警告5種人暫不適宜接種新冠病毒疫苗（視頻）

【KTSF梁秋玉報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)表示,有些人暫時不適宜接種新冠病毒疫苗。

FDA在上週五批准Pfizer疫苗緊急使用,FDA認為,使用這種疫苗利多於弊,但以下5種人士暫時不要急於接種,包括16歲以下人士,因為12歲以下的人沒有參加疫苗臨床試驗,而12歲到16歲的人,只佔試驗人數的極少數,有關數據仍然不足。

第二類是孕婦和正在餵母乳的婦女,她們也沒有參與試驗,是否接種應該由醫生來決定。

第三類是對疫苗某種成份有強烈過敏反應的人,第四類是HIV愛滋病毒帶原者,以及免疫系統脆弱者,第五類是之前已經感染過新冠病毒的人。

FDA表示,Pfizer疫苗一般安全,但一些人接種後,可能會有一些反應,包括打針處疼痛、頭痛、疲倦和骨關節疼痛,當中只有極少數人會出現劇烈頭痛。

打針後出現的反應,一般兩三天後會消失,當中以55歲以下的人較多出現較為強烈的反應。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。