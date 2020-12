【KTSF】

一位在德州大學任教的中國客座教授,涉嫌盜竊美國科技令華為受惠,在本月初承認向FBI說謊,FBI撤回更嚴重的電訊陰謀控罪,他周一在紐約被判刑,但減除了他自去年8月被拘留以來的時間,他可以恢復自由,在本週三返回中國。

香港南華早報與路透社報導,被告BoMao原本任教於中國廈門大學,控罪指他在一家加州科技公司的同意下,取得該公司的電路板做學術研究,但將資料與華為分享,該加州公司是在矽谷的CNEX Labs公司。

報導指法官在判刑時指被告只是承認一項說謊罪,但他的罪行其實更廣泛與惡劣,而且在回到中國後,會被視為愛國者。

法官也對被告沒有表示後悔而感到失望,此外法官也認為被告在本案中所扮演的角色並不大,只是間接受益。

