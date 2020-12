家人之間物業轉移稅規定將有重大改變（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著加州19號提案的通過,第一部份的規定將在明年2月16號實施,對於家人之間的物業轉移的稅務規定有重大改變,預計實施之前,會出現一波物業轉移潮。

加州州府上周對於這次大選的結果完成認證,其中選民以51%比49%的票數通過加州19號提案,舊金山估值官朱嘉文提醒民眾,加州19號提案的新規定,對於家人間的物業轉移或繼承,在稅務計算上會有非常大的改變。

朱嘉文說:「對於獨立屋或是家人自住屋,你可以將13號提案的估值優惠延續給你的孫子女或子女,只要他們也以該住宅作為主要居住地,而且不只如此,還有房屋價值的最高上限規定。」

目前在加州,父母和祖父母將獨立屋或是主要居住物業(primary property)轉讓給孩子或孫子的時候,可以按照原來的物業稅計算,而不需按市價重新估值,其他的度假屋或是商業物業,頭100萬可享按原物業稅的豁免規定,超過100萬的部分才要重新估值。

但明年2月16日實施19號提案規定之後,只有在子女或孫子女將轉移或繼承來的物業作為主要住所,才能繼續享有原物業稅的福利,而且超過100萬價值以上的部分不能豁免,如果繼承者不是用作自用住宅,例如當成度假屋或是第二間房子則取消福利,要完全按照市價重新估價來計算物業稅。

為了讓民眾了解有關規定,舊金山估值官辦公室設立了一個一站式的專頁:https://sfassessor.org/Prop19,詳細說明有關規定。

朱嘉文說:「有很多涉及到家人的部分,所以我們要確保大家儘早思考對於法律的改變,他們需要想一想,跟家人討論,並且在進行下一步之前,確保做出最佳決定,。」

朱嘉文預估,明年2月16日新法律實施之前,會出現一波房屋轉讓熱潮,很多父母或祖父母為了替孩子考慮以節省物業稅,可能會提早在規定實施前就趕快辦理過戶。

朱嘉文提醒長輩在做決定前,也要保護自己的權益。

朱嘉文說:「我只希望大家能嚴肅考慮,因為你一但轉移產權,給他人、給子女,你就不再擁有那個物業,所以如果孩子或你給的人決定將它賣掉,而你又想在物業住到終老,你要知道你可能就沒這機會。」

舊金山估值官辦公室周一宣布將在1月5日舉辦網上論壇,談19號提案的新規定,向所有公眾開放。

目前估值官辦公室因疫情關閉,採取三種方式處理產權登記,其中網上電子登記既快速,又可以隨時追蹤進度,其次是在市府辦公室有信箱讓民眾親自投遞,一天收集三次,最後則是郵寄方式,會有三天等待期。

朱嘉文建議,要趁新規定實施之前轉移產權的屋主,最好盡快去辦,避免2月中案件大量湧入,可能會有趕不上的風險。

