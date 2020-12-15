家人之間物業轉移稅規定將有重大改變（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

隨著加州19號提案的通過，第一部份的規定將在明年2月16號實施，對於家人之間的物業轉移的稅務規定有重大改變，預計實施之前，會出現一波物業轉移潮。

加州州府上周對於這次大選的結果完成認證，其中選民以51%比49%的票數通過加州19號提案，舊金山估值官朱嘉文提醒民眾，加州19號提案的新規定，對於家人間的物業轉移或繼承，在稅務計算上會有非常大的改變。

朱嘉文說：「對於獨立屋或是家人自住屋，你可以將13號提案的估值優惠延續給你的孫子女或子女，只要他們也以該住宅作為主要居住地，而且不只如此，還有房屋價值的最高上限規定。」

目前在加州，父母和祖父母將獨立屋或是主要居住物業（primary property）轉讓給孩子或孫子的時候，可以按照原來的物業稅計算，而不需按市價重新估值，其他的度假屋或是商業物業，頭100萬可享按原物業稅的豁免規定，超過100萬的部分才要重新估值。

但明年2月16日實施19號提案規定之後，只有在子女或孫子女將轉移或繼承來的物業作為主要住所，才能繼續享有原物業稅的福利，而且超過100萬價值以上的部分不能豁免，如果繼承者不是用作自用住宅，例如當成度假屋或是第二間房子則取消福利，要完全按照市價重新估價來計算物業稅。

為了讓民眾了解有關規定，舊金山估值官辦公室設立了一個一站式的專頁：https://sfassessor.org/Prop19，詳細說明有關規定。

朱嘉文說：「有很多涉及到家人的部分，所以我們要確保大家儘早思考對於法律的改變，他們需要想一想，跟家人討論，並且在進行下一步之前，確保做出最佳決定，。」

朱嘉文預估，明年2月16日新法律實施之前，會出現一波房屋轉讓熱潮，很多父母或祖父母為了替孩子考慮以節省物業稅，可能會提早在規定實施前就趕快辦理過戶。

朱嘉文提醒長輩在做決定前，也要保護自己的權益。

朱嘉文說：「我只希望大家能嚴肅考慮，因為你一但轉移產權，給他人、給子女，你就不再擁有那個物業，所以如果孩子或你給的人決定將它賣掉，而你又想在物業住到終老，你要知道你可能就沒這機會。」

舊金山估值官辦公室周一宣布將在1月5日舉辦網上論壇，談19號提案的新規定，向所有公眾開放。

目前估值官辦公室因疫情關閉，採取三種方式處理產權登記，其中網上電子登記既快速，又可以隨時追蹤進度，其次是在市府辦公室有信箱讓民眾親自投遞，一天收集三次，最後則是郵寄方式，會有三天等待期。

朱嘉文建議，要趁新規定實施之前轉移產權的屋主，最好盡快去辦，避免2月中案件大量湧入，可能會有趕不上的風險。

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