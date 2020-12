洛杉磯深切治療部護士成加州首人接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

第一批的Pfizer新型肺炎疫苗在周日晚抵達加州,有4間醫院周一率先獲得疫苗,包括舊金山總醫院,加州首名接種疫苗的是洛杉磯一名深切治療部護士。

在洛杉磯一間Kaiser醫院深切治療部工作的護士Helen Cordova,是全加州首名接種疫苗的人,州長紐森周一親自到場見證。

紐森表示,加州周一有4間醫院收到疫苗,除了洛杉磯這間醫院外,南加州還有聖地牙哥,北加州有Eureka的St Joseph醫院,以及灣區的舊金山總醫院,送抵的疫苗共有33,150劑,另外24個醫療設施周二會收到疫苗,還有5個設施疫苗會於星期三送到,全加州一共得到32萬7600劑疫苗。

紐森指出,加州周一新增超過33,000宗確診,確診率比6星期前上升近3倍,而過去一星期,平均每日有159人染疫死亡,雖然疫苗為疫情帶來曙光,但民眾抗疫絕不能鬆懈。

紐森說:「我們身處疫情最差的時刻,今天是有希望,亦有理由感到樂觀,但同樣要留意疫情的表現。」

紐森周一亦宣布推出「Vaccinate All 58」運動,務求以最安全及最公平的原則分配疫苗,確保最終加州58個縣的所有居民都能接種。

首批接種疫苗的是前線醫護及需依靠長期護理的弱勢社群,第二批優先接種的是從事必要服務的員工,及容易受感染的群體。

紐森透露,年底前,大約會有210萬至260萬劑疫苗運到加州,而在加州,單是醫護就有約240萬人,因此距離疫苗普及仍有一段時間。

當被問到會否接種疫苗,紐森表示,相信疫苗的可靠性,他不會插隊打疫苗,輪到他的時候就會接種。

紐森說:「我對於接種完全沒有問題,我亦期望能接種,對於疫苗的安全性我有信心,但我不會插隊,阻礙前線醫護接種,或者其他更應該接種的人。」

此外,紐森亦指,除了Pfzier疫苗外,期望大約一星期後,會有另一個好消息,就是Moderna藥廠的疫苗獲得認證,預計Moderna會為加州帶來67萬2千劑疫苗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。