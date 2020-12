拜登提名前印州South Bend市長布提捷出任運輸部長

【KTSF 張麗月報導】

拜登過渡政府團隊繼續挑選主要內閣官員人選,周二提名曾經在今年參選總統、與拜登在民主黨內爭奪提名戰的對手布提捷(Pete Buttigieg),擔任聯邦運輸部長。

布提捷是前印第安納州South Bend市長,做過海軍軍官,也曾在2014年在阿富汗服役7個月,在哈佛和牛津大學畢業,在今年的大選中,與拜登在民主黨內爭奪提名出線權,其後在3月的超級星期二之前宣布退選。

他在民主黨內被視為明日之星,如果獲得國會參議院確認提名資格做聯邦運輸部長,布提捷將會是歷來第一位公開同志身份的內閣官員。

38歲的布提捷在今年參選總統時,曾經建議推出1萬億元的基建項目計劃,建議優先更新全美的殘舊基建設施,並且透過資助州和地方政府,擴大寬頻上網服務。

布提捷在競選造勢時,經常提及如何發展基建計劃,也曾經以小市長身份講出地方政府需要華府的政客來了解他們的需要。

布提捷也抨擊特朗普政府沒有履行承諾,去通過主要的基建立法工作,導致全國的主要基建工程遭到擱置,預料運輸部長將會在日後兩黨推動的基建方案中扮演關鍵角色。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。