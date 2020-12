拜登篤定成為候任總統 承諾帶領國家翻開新一頁

【有線新聞】

美國大選,在各州選舉人均按所屬州分普選結果投票下,拜登取得306張選舉人票,篤定成為候任總統。拜登演說時批評總統特朗普濫權,承諾帶領國家翻開新一頁。

相隔一個多月,拜登再次發表勝利演說。拜登說:「人民已投下神聖一票,相信我們的制度,維持選舉公正。現在是時候翻開新一頁,如同我們過往所作一樣,團結、治癒。」

期間有點咳嗽,多次要「清喉嚨」。長約13分鐘演說,多次批評特朗普陣營拒絕落敗。

拜登說:「美國的政治人物從不會奪得權力,權力由人民賦予他們。國家已燃起民主之火多時,如今我們知道它不會被摧毀,疫症、濫權亦不能令其熄滅。」

拜登再次呼籲國家團結,重申上任首要工作是控制新型肺炎疫情,會安排全國接種疫苗,同時落實經濟援助、重建國家經濟。

今次大選爭議不絕,以往被視為「程序」的選舉人投票,今屆廣受關注。拜登取得306張選舉人票、特朗普232票,兩人均沒有「走票」。

相對於上屆大選有破紀錄的「失信選舉人」按個人意願轉投其他人,今次全部官方委任的選舉人均按慣例依照所屬州分的普選結果投票。

包括特朗普陣營宣稱點票結果有爭議、力促選舉人轉投自己的亞利桑那和密歇根等四個搖擺州分。

根據官方程序,下一步選舉人的選票會送到國會,在明年1月參眾兩院聯席會議上正式點算。有支持特朗普的共和黨眾議員表明屆時將提出異議,推動兩院辯論是否挑戰選舉結果。

但在眾議院由民主黨控制下,加上連共和黨暫時有優勢的參議院內均有共和黨人反對此舉,拜登入主白宮基本已沒懸念。

