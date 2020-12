【KTSF】

加州周一新增超過33,000宗確診,多70多人死亡,在灣區中半島San Mateo縣及東灣Contra Costa縣,周一的確診個案都激增。

加州連續4日新增確診超過33,000宗,周一多33,278人染疫,累計158萬多宗,死亡人數增加77人,突破21,000人。

灣區有超過19萬3千宗確診,有2,100多人死亡,其中還沒有實施宵禁令的中半島San Mateo縣,周一新增860宗確診,累計18,584宗,東灣Contra Costa縣確診個案亦大增,有925宗,累計30,685宗。

東灣Alameda縣有超過38,000宗確診,縣府宣布疫苗將於周二送到,醫護及911前線救援人員會優先接種。

