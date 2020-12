司法部長巴爾辭職 曾遭特朗普嚴詞抨擊

【KTSF 江良慧報導】

就在選舉人團確認拜登在大選勝出後不久,特朗普總統的司法部長巴爾就宣布辭職,他表示,自己將會在下星期離任。

巴爾說,他會在12月23日離職,特朗普就發推文宣布這個消息,說自己和巴爾的關係良好,更讚揚他做的好好。

特朗普同時宣布,巴爾離職後,會由副司法部長Jeff Rosen以處理司法部長身份暫代職位,有白宮官員就對路透社表示,巴爾是自動辭職。

特朗普在週末時發推文譴責巴爾,原因是華爾街日報報導,巴爾在今年較早前就知道拜登兒子亨特因為稅務被調查。

特朗普更轉發一名電台主持的評論,說巴爾不在選舉時透露有關調查,理應被炒,特朗普更在推文說非常失望。

周一有更多的細節傳出,指巴爾與司法部資深官員,就亨特案特別查問檢察官的團隊是否值得信任,並警告檢察官,不要在大選前發出傳票和採取公開調查步驟,美聯社指調查涉及亨特出任烏克蘭能源公司Purisma的董事,還有他與中國的交易。

巴爾在這個月較早前說,司法部調查後,沒有發現選舉有重大舞弊,與特朗普的說法有矛盾,自此外界就質疑巴爾的地位可能不保。

特朗普的律師團就指責,巴爾沒有好好就指控展開調查。

白宮說巴爾周一和特朗普的會面,氣氛友好,但上週就有消息指,他同特朗普吵架。

巴爾在辭職信中,稱讚特朗普創造歷史的記錄,受他幫助刺激經濟、強化軍隊和壓制非法移民,說自己對有份參與感到驕傲。

巴爾之前一直是特朗普忠心的盟友,惹來民主黨人和司法部很多撿控官的不滿,指控他把特朗普的個人利益置於國家利益之,在大選前,巴爾曾重複特朗普沒有根據的指控,指郵寄選票會有舞弊,也曾經插手多宗涉及特朗普政治盟友,例如是Michael Flynn和Roger Stone的刑事案件,並做出對他們有利的決定。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。