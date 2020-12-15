司法部長巴爾辭職 曾遭特朗普嚴詞抨擊

【KTSF 江良慧報導】

就在選舉人團確認拜登在大選勝出後不久，特朗普總統的司法部長巴爾就宣布辭職，他表示，自己將會在下星期離任。

巴爾說，他會在12月23日離職，特朗普就發推文宣布這個消息，說自己和巴爾的關係良好，更讚揚他做的好好。

特朗普同時宣布，巴爾離職後，會由副司法部長Jeff Rosen以處理司法部長身份暫代職位，有白宮官員就對路透社表示，巴爾是自動辭職。

特朗普在週末時發推文譴責巴爾，原因是華爾街日報報導，巴爾在今年較早前就知道拜登兒子亨特因為稅務被調查。

特朗普更轉發一名電台主持的評論，說巴爾不在選舉時透露有關調查，理應被炒，特朗普更在推文說非常失望。

周一有更多的細節傳出，指巴爾與司法部資深官員，就亨特案特別查問檢察官的團隊是否值得信任，並警告檢察官，不要在大選前發出傳票和採取公開調查步驟，美聯社指調查涉及亨特出任烏克蘭能源公司Purisma的董事，還有他與中國的交易。

巴爾在這個月較早前說，司法部調查後，沒有發現選舉有重大舞弊，與特朗普的說法有矛盾，自此外界就質疑巴爾的地位可能不保。

特朗普的律師團就指責，巴爾沒有好好就指控展開調查。

白宮說巴爾周一和特朗普的會面，氣氛友好，但上週就有消息指，他同特朗普吵架。

巴爾在辭職信中，稱讚特朗普創造歷史的記錄，受他幫助刺激經濟、強化軍隊和壓制非法移民，說自己對有份參與感到驕傲。

巴爾之前一直是特朗普忠心的盟友，惹來民主黨人和司法部很多撿控官的不滿，指控他把特朗普的個人利益置於國家利益之，在大選前，巴爾曾重複特朗普沒有根據的指控，指郵寄選票會有舞弊，也曾經插手多宗涉及特朗普政治盟友，例如是Michael Flynn和Roger Stone的刑事案件，並做出對他們有利的決定。

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