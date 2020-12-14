YouTube刪除2020大選舞弊片段 有華人示威抗議（視頻）

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網路影音平台YouTube日前在官方部落格發聲明表示，有鑑於美國總統大選已告一段落，因此決定在12月9號之後，將會刪除在2020年美國大選之中聲稱大選有舞弊情況的片段，引來爭議，有華人周五在灣區中半島San Bruno市YouTube總部外面集會抗議。

幾十個民眾周五早上在YouTube總部外示威，有人高舉標語，指YouTube是中國共產黨，有標語就表明反對封鎖消息，也有標語說要為言論自由鳴響，還有標語指YouTube禁止真相。

示威者說：「美國是尊重言論自由，YouTube是違反美國的憲法，（違反）言論自由，YouTube封鎖消息，不想美國人民知道關於選舉的真相，全美國許多搖擺州有大大的舞弊，但它說任何關於舞弊的事，它都會拆（移除），每發一個就拆一個，這樣做法是反美國的，YouTube是反美國的，反民主的，我們將對抗審查，這裡所有人都對審查說不。」

有市民向本台表示，他們每日靠YouTube而獲取資訊，知道發生何事，擔心YouTube封鎖消息讓人往後不知道聽證會、律師與分析師說了什麼。

在此之前，許多華人網媒網紅紛紛指責YouTube針對他們的反對中共或批評香港局勢的言論，將他們的節目貼上「黃標」，令他們損失廣告收益，變相實施言論箝制。

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