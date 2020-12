YouTube刪除2020大選舞弊片段 有華人示威抗議（視頻）

【KTSF】

網路影音平台YouTube日前在官方部落格發聲明表示,有鑑於美國總統大選已告一段落,因此決定在12月9號之後,將會刪除在2020年美國大選之中聲稱大選有舞弊情況的片段,引來爭議,有華人周五在灣區中半島San Bruno市YouTube總部外面集會抗議。

幾十個民眾周五早上在YouTube總部外示威,有人高舉標語,指YouTube是中國共產黨,有標語就表明反對封鎖消息,也有標語說要為言論自由鳴響,還有標語指YouTube禁止真相。

示威者說:「美國是尊重言論自由,YouTube是違反美國的憲法,(違反)言論自由,YouTube封鎖消息,不想美國人民知道關於選舉的真相,全美國許多搖擺州有大大的舞弊,但它說任何關於舞弊的事,它都會拆(移除),每發一個就拆一個,這樣做法是反美國的,YouTube是反美國的,反民主的,我們將對抗審查,這裡所有人都對審查說不。」

有市民向本台表示,他們每日靠YouTube而獲取資訊,知道發生何事,擔心YouTube封鎖消息讓人往後不知道聽證會、律師與分析師說了什麼。

在此之前,許多華人網媒網紅紛紛指責YouTube針對他們的反對中共或批評香港局勢的言論,將他們的節目貼上「黃標」,令他們損失廣告收益,變相實施言論箝制。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。