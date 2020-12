【KTSF】

新一輪9,080億元的疫情紓困方案仍未有著落,兩黨的分歧仍然很大,特別是在州和地方政府救助問題上。

由兩黨組成的一班參議員公開紓困方案的立法文本,將這個方案分為兩大部份,其中一個方案總值7480億元,當中包含加強失業救助、延續執行對小商業的PPP計劃、額外撥款給教育,以及增加撥款給疫苗分發和病毒檢測等工作。

另一個方案總值1,600億元,當中包含備受爭議的條款,好像額外撥款給州和地方政府,以及疫情的責任保護問題上。

由於疫情紓困方案附加在聯邦開支法案裡面,因此有需要將棘手的疫情紓困方案分拆為兩個部份,以便令聯邦開支法案可以在本星期的限期內通過,避免聯邦政府停擺。

