美國新型肺炎累計死亡人數突破30萬

【KTSF 江良慧報導】

雖然美國已經開始疫苗接種,但每天仍然有數以千計的美國人染疫死亡,總死亡人數突破30萬。

美國是在疫情爆發4個月後,第一次錄得10萬人染疫死亡,但隨著寒冷天氣,令更多人留在室內,也是病毒更容易傳播的環境,加上不少州分不願意強制居民戴口罩,和節日期間聚會增加,有公共衛生專家估計,在明年1月底前,美國可能會再有10萬人死亡。

目前美國的死亡人數已經等同聖路易和匹茲堡的人口,也等同把一個像颶風Katrina風災程度的悲劇,每天不斷重複,連續5個半月。

Johns Hopkins大學一名公共衛生研究員就指,死亡人數代表美國的應變措施嚴重失敗,說目前大家已經接受每天死3000多人是正常是不道德。

另外,目前新型肺炎患者的住院人數已經接近11萬,遠高於4月和7月病例急升時6萬的住院人數,而在上星期更有一日錄得過3300宗死亡個案,輕易超過4月時,當紐約仍是全國疫情重災區所創下的死亡人數記錄。

