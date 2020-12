美國展開新冠疫苗接種計劃 紐約州醫護率先接種

【KTSF】

美國有史以來最龐大的疫苗接種計劃周一正式展開,多地醫院的醫護人員,周一開始率先接種獲緊急批准使用的Pfizer新冠疫苗,為美國抑制疫情散播帶來希望。

在紐約州長島猶太醫療中心任職的深切治療部護士Sandra Lindsay,周一在直播中率先接種新冠疫苗,她說感到希望和如釋重負,紐約州長Andrew Cuomo在收看直播時說,這是隧道盡頭的曙光,但這條隧道很長。

Pfizer與德國公司BioNTech合作研發的新冠疫苗,周一起開始陸續運抵美國各地的醫院,醫護人員與入住長期護老院的院友將會首先接種。

英國等多個國家上周已展開新冠疫苗接種計劃,美國染疫死亡人數已逼近30萬。

