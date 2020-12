【KTSF】

舊金山一名40歲男子上周五下午在SOMA區踏滑板車時,被人開槍擊中受傷。

警方是於下午4時接獲舉報,地點在6街夾Minna街。

受害人已送院治療,沒有性命危險,他說看不到向他開槍的疑犯。

本案尚未有人被捕,任何人如能向警方提供消息,請致電匿名舉報熱線:(415) 575-4444。

