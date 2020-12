美國周六3,309人染疫亡 灣區ICU病床可使用率稍回升

【KTSF】

全美周六多3,309人因感染新冠病毒死亡,另外多23萬幾人確診,再破單日最高升幅,灣區醫院的醫院深切治部病床,可使用率周六稍為回升,現時有17.6%。

灣區有5個縣已經執行新居家令,但San Mateo縣、北灣Napa和Solano 3個縣仍然未肯實施,戶外堂食依然開放。

而San Mateo縣就再多548宗新症,舊金山周六再創單日新高,一共增加323宗新症。

舊金山公共衛生部門宣佈,將會投資525萬元給社區組織和活動,協助弱勢社群,包括防疫推廣、派發口罩、以及在華埠、灣景區和Mission區等設立流動檢測站。

加州中谷地區San Joaquin Valley醫院深切治部病床爆滿,可使用率跌至0%,南加州跌至5.3%,Greater Sacramento地區跌至12.7%。

