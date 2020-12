俄黑客據報入侵美國政府電腦系統監控電郵

【有線新聞】

美國商務部電腦系統遭入侵,據報是俄羅斯黑客組織發動,財政部等多個政府部門亦是目標,相信黑客透過入侵部門的微軟電郵系統,監控政府內部電郵,聯邦調查局及國土安全部介入調查。

美國商務部表示轄下有部門遭黑客入侵,已交由調查當局跟進,沒交代詳情。多間美國傳媒引述知情人士報道,被入侵的是國家通訊與資訊管理局。報道指財政部和多個政府部門亦成為黑客目標。

消息人士說攻擊是俄羅斯黑客組織APT29所為,持續多月。據報APT29從美國網絡系統監控公司SolarWinds入手,暗中修改更新程式碼,從而入侵微軟辦公軟件,監控政府僱員的電郵。暫時不清楚黑客動機及盜取哪些資料。

SolarWinds總裁證實,公司3月和6月發布的程式更新有潛在漏洞,相信遭到國家層級的攻擊。

SolarWinds客戶遍布全球,包括多間私人企業,更獲多個美國政府部門採用,如總統辦公室、國務院、國防部及特勤局等。

另一間美國網絡安全軟件公司火眼近數周亦被黑客攻擊,據報白宮上周六緊急召開國安會議。

如果證實兩次事件都與俄羅斯有關,將是繼2014年白宮及國務院的電郵系統被入侵後,俄羅斯再次對美國發動的大規模網絡攻擊。

