輝瑞疫苗未來數天陸續分發美國各地

美國緊急批准使用輝瑞疫苗後,大約300萬劑疫苗稍後開始分發,周一起陸續送抵全國醫療機構,預料會先為醫護人員及長者接種。

獲批緊急使用授權後,首批輝瑞疫苗當地周日由密歇根州廠房出發,儲存於攝氏零下70度附有乾冰的特製保溫箱,由速遞公司分發,預料未來三日陸續運到全國六百多個地點。全程有位置追蹤及溫度監控,確保疫苗持續十天保持在極低溫。

統籌疫苗分發的軍方將領形容這天,有如盟軍登陸諾曼第般重要,美國曲速行動首席運營官珀納上將表示:「D-Day(登陸諾曼第)是「終結」之始,這正是我們今日所處之境地。但不要弄錯,這並非「終結」,還要打多個月硬仗,需要勤勉、勇氣和力量才能得勝。」

疫苗運抵醫療機構後,每日最多只可開箱兩次防止變質,由於預期部分人接種後可能會有頭痛等輕微不適,醫護人員會輪流接種確保有足夠人手當值。

食品及藥物管理局專家表示,除非對其他疫苗有過敏反應,普遍民眾都可以安心接種。由於每人要接種兩劑才有足夠保護,藥廠三星期後會再發送第二批約300萬劑疫苗。

但有意見批評這個做法,指出研究顯示即使只接種一劑,也有助減低感染機會,應該讓越多人先接種一劑越好。

輝瑞早前表示,預計今個月內可合共發放2500萬劑疫苗,而隨着在生產及分發累積經驗,有信心日後毋須保留大量儲備。

