東灣奧克蘭(屋崙)今年的兇殺案大幅上升,截至上星期已經錄得100宗,對比起幾年前,奧克蘭曾因有效減少暴力罪案的發生而成為全國典範。

今年首11個月,奧克蘭警方表示,在Lake Merritt市中心、Uptown及西奧克蘭4四個社區發生了12宗兇殺案,但東奧克蘭就有88宗,對比起2018年,全年就有68宗兇殺案,是有史以來的最低。

奧克蘭有市議員表示,奧克蘭有一個提倡「停火」的計劃,為當地一些邊緣人士提供工作及服務,但這個計劃因為疫情被逼暫停。

奧克蘭警察局代表局長指出,兇案增加是因為學校、一些康樂中心及所有運動的課程關閉,而局長亦認為,為了避免大規模感染,而讓部分的囚犯提早釋放,同時亦是令兇案增加的原因。

