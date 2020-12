【KTSF】

Nasdaq指數公司宣布,因應華府限制交易的命令,將會在指數中移除4間中國公司。

受影響的包括中芯國際、中國交通建設、中國鐵建和中國中車,21號起生效。

當局早前將35間中國公司列入黑名單,指這些公司受中國軍方控制,明年初起禁止美國人買入公司證券,富時羅素以及標普道瓊斯指數公司,早前亦先後宣布剔除名單中多間中國企業。

北京表示堅決反對,批評美方無端打壓中國企業,但分析相信這樣並不會妨礙國際投資者透過其他,多種方式投資這些企業。

