對常如武判刑結果 教會反應如何（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

「基督之家第四家」前長老常如武被控電匯欺詐和洗錢一案，法官周五判決常如武4年有期徒刑，對於常如武的判刑結果，教會的反應如何呢？

從審訊一開始，就有一些教友對常如武不離不棄，他們周五也親自在Zoom視訊會議向法官求情，表示他們認識常如武多年，指出常如武為人誠實，愛上帝和愛教會，為人慷慨，特別熱心推動教會的青少年事工，有人更特別提到，常如武是個正直的人，雖然教會為長老們提供牙齒保健，常如武是唯一一個長老將保費退還給教會。

支持常如武的人認為，常如武是教會內部鬥爭的犧牲品，他們請求法官從輕發落。

代表教會打民事訴訟官司的教友蔡旌明律師，覺得判決不夠重。

蔡旌明說：「我覺得對他情況是合適的，因為他號稱是法定盲、年紀，還有現在新冠疫情，我想法律考慮到這些情況，當然我覺得輕了點。」

蔡旌明認同法官所言，這個案子對基督教的傷害太大。

蔡旌明說：「對我們很多教友，精神信仰方面的損害，他做為一個長老，犯下很大罪刑，對我們教友是非常大的，傷害失望，對不信的人可能是更大的傷害。」

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