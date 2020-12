對常如武判刑結果 教會反應如何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

「基督之家第四家」前長老常如武被控電匯欺詐和洗錢一案,法官周五判決常如武4年有期徒刑,對於常如武的判刑結果,教會的反應如何呢?

從審訊一開始,就有一些教友對常如武不離不棄,他們周五也親自在Zoom視訊會議向法官求情,表示他們認識常如武多年,指出常如武為人誠實,愛上帝和愛教會,為人慷慨,特別熱心推動教會的青少年事工,有人更特別提到,常如武是個正直的人,雖然教會為長老們提供牙齒保健,常如武是唯一一個長老將保費退還給教會。

支持常如武的人認為,常如武是教會內部鬥爭的犧牲品,他們請求法官從輕發落。

代表教會打民事訴訟官司的教友蔡旌明律師,覺得判決不夠重。

蔡旌明說:「我覺得對他情況是合適的,因為他號稱是法定盲、年紀,還有現在新冠疫情,我想法律考慮到這些情況,當然我覺得輕了點。」

蔡旌明認同法官所言,這個案子對基督教的傷害太大。

蔡旌明說:「對我們很多教友,精神信仰方面的損害,他做為一個長老,犯下很大罪刑,對我們教友是非常大的,傷害失望,對不信的人可能是更大的傷害。」

