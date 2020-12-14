香港42歲確診者病逝 專家指走路氣促者須儘快求醫

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香港一名42歲新型肺炎確診者入院後呼吸衰竭，一星期病逝，香港醫管局說有處方類固醇治療，但病人入院時情況已經很差，又提醒如果走路5、6分鐘發現氣促，可能肺部已經受感染，病情可以插水式轉差，必須盡快求醫。

42歲女患者咳嗽、氣促四日後，到伊利沙伯醫院求醫，一入院已經呼吸衰竭，留醫一星期死亡。醫管局交代如何醫治病人，說用過雞尾酒療法，包括類固醇。

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超說：「類固醇是一線治療，特別是肺出現炎症、肺花，都會盡快處方類固醇控制因子風暴。我們都頗多病人處方類固醇，可以將病情逆轉。」

他說深切治療部過半病人70歲以下，有些入院後已經驗出抗體，即是感染多過一星期。他提醒當發現有氣促已經是警號。

胡德超說：「當你在家時可以行走六分鐘，看你行走6分鐘有沒有氣促。如果平時行6分鐘沒有氣促，現在行到喘氣，特別加上有發燒便要留意。其實氣促的意思是病人開始肺有感染，或者免疫系統有因子風暴，開始影響肺部。發覺自己有不適，不要在家觀察多一兩天，很多時有病人今天開始氣促，打算沒甚麼事，打算觀察多一兩天。很多時觀察多一兩天，情況會急轉很快，通常是叫『插水式』。」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌就指：「因為當你出現氣促，病毒已經由上呼吸道入侵下呼吸道，引起初期肺炎。有兩成人免疫系統有刺激，產生大量免疫因子，攻擊病人肺部和其他器官，引起呼吸衰竭和多種器官衰竭。」

他又說如果年紀大，加上有長期病患，嚴重情況會較高。

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