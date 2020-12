香港42歲確診者病逝 專家指走路氣促者須儘快求醫

【有線新聞】

香港一名42歲新型肺炎確診者入院後呼吸衰竭,一星期病逝,香港醫管局說有處方類固醇治療,但病人入院時情況已經很差,又提醒如果走路5、6分鐘發現氣促,可能肺部已經受感染,病情可以插水式轉差,必須盡快求醫。

42歲女患者咳嗽、氣促四日後,到伊利沙伯醫院求醫,一入院已經呼吸衰竭,留醫一星期死亡。醫管局交代如何醫治病人,說用過雞尾酒療法,包括類固醇。

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超說:「類固醇是一線治療,特別是肺出現炎症、肺花,都會盡快處方類固醇控制因子風暴。我們都頗多病人處方類固醇,可以將病情逆轉。」

他說深切治療部過半病人70歲以下,有些入院後已經驗出抗體,即是感染多過一星期。他提醒當發現有氣促已經是警號。

胡德超說:「當你在家時可以行走六分鐘,看你行走6分鐘有沒有氣促。如果平時行6分鐘沒有氣促,現在行到喘氣,特別加上有發燒便要留意。其實氣促的意思是病人開始肺有感染,或者免疫系統有因子風暴,開始影響肺部。發覺自己有不適,不要在家觀察多一兩天,很多時有病人今天開始氣促,打算沒甚麼事,打算觀察多一兩天。很多時觀察多一兩天,情況會急轉很快,通常是叫『插水式』。」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌就指:「因為當你出現氣促,病毒已經由上呼吸道入侵下呼吸道,引起初期肺炎。有兩成人免疫系統有刺激,產生大量免疫因子,攻擊病人肺部和其他器官,引起呼吸衰竭和多種器官衰竭。」

他又說如果年紀大,加上有長期病患,嚴重情況會較高。

