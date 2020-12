全美50州選舉人團投票選總統 拜登進一步靠近總統寶座

【KTSF 張麗月報導】

根據11月3日的大選結果,全美50個州的選舉人團周一投票選出總統,令拜登進一步靠近總統寶座,拜登周一就發表演說,呼籲國家團結。

全美50個州的選舉人團周一投票正式確認下任總統,根據票數,民主黨籍的拜登至少獲得270張選舉人票而勝選。

這些選舉人票包括來自4個搖擺州,拜登被預測有306票,特朗普總統就會得到232張選舉人票。

選舉人團的投票結果將封存到明年1月6日,由國會召開特別會議,正式公佈拜登當選第46任總統。

拜登周一發表演說時,呼籲國家團結,他說疫情和濫用權力,不能撲熄民主的火焰,因此是時候揭開新的一頁,大家團結一致,令國家癒合。

白宮資深顧問Stephen Miller接受Fox新聞訪問表示,出現選舉爭議的州,會有另一組的選舉人為特朗普投票,Miller也表示,美國憲法規定新任總統就職日期是1月20日,距離現在還有一段時間,因此特朗普仍有時間把有問題的選舉結果修正過來。

到目前為止,特朗普陣營的選舉訴訟普遍失利,周一威斯康辛州最高法院以4比3,駁回特朗普陣營要求將Dane縣及Milwaukee縣超過221萬將選票作廢,與3名自由派州大法官一起投多數票的一名保守派州大法官指,特朗普陣營的申訴來得太遲,其餘3名自由派州大法官就認為,沒有證據證明這些選票涉及欺詐。

持異議的另外3名保守派州大法官則認為,頗為多的公眾質疑這次選舉的公正性,而4名大法官卻沒有正視州的法律要求確保缺席選票必須合法投下。

特朗普陣營要求作廢4類缺席選票,1/事前沒有適當的書面申請的票;2/被聲稱「無限期受禁制」的人 投下的票;3/在當地Madison公園收集的票;4/由選務人員代為填寫,信封空白資料的票。

特朗普在威斯康辛州只是輸21,000票,消息指威州的共和黨籍選舉人決定將他們的票投給特朗普,目前還有兩宗選舉訴訟有待聯邦法院審理。

