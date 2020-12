【KTSF】

在疫情期間,為了鼓勵更多市民購買或申請醫療保險,投保加州宣布將報名的截止日期延長兩周至12月30日。

希望趕及在明年1月1日起得到醫保的民眾,最遲可以在12月30日前登記申請投保加州。

這次將截止日期延後的做法是史無前例,相信是應對加州以至全國正在不斷惡化的疫情。

超過120萬加州居民仍然未有醫保,投保加州指出,當中很多人其實是合資格以優惠價格購買醫保,甚至以低價,或者可透過Medi-Cal免費得到醫療保障,但很多人都沒有參加,當局鼓勵未有醫保的民眾盡快申請。

