CDC總監接納接種新冠疫苗建議 民眾最快周一可接種

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聯邦疾控中心（CDC）總監周日正式接納CDC諮詢委員會推薦接種新冠病毒疫苗的建議，即是說，當各縣市收到疫苗後，隨時可以正式接種。

速遞公司Fedex的專機周日早上運載著疫苗離開密歇根州，一批批的疫苗已經在路上，全美超過600個設施在未來幾天會陸續收到疫苗。

預計有145個設施周一會收到，有425個周二會收到，剩餘的批次會於周三送到，由於CDC總監已經接納接種疫苗的建議，即是最快周一起可以開始接種疫苗。

CDC的顧問建議，前線醫護及住在長期療養設施的人可以獲優先接種，但其餘的美國民眾，就要多等幾個月才能夠接種。

在灣區，很多醫院都表示，不知道會收到多少疫苗，有研究顯示，如果現在有疫苗的話，有18%的民眾表示不會接種，有21%的民眾亦指可能不會接種。

史丹福大學流行病學教授建議民眾接種疫苗，因為接種後不只能夠保護自己，亦能夠保護他人及社區。

FDA的數據顯示，輝瑞疫苗的有效性達九成半，在接種第一劑後的三星期，需要接種第二劑疫苗。

大約10天後，CVS及Walgreens會開始派人前往約75,000間療養院，為住在裡面的人接種疫苗。

加州周日新增30,334宗確診，累計超過155萬，再多122人死亡，加州的深切治療部床位剩下約1,400個，灣區有17%的床位空缺，南加州只剩下5%，San Joaquin Valley已經沒有ICU床位空缺。

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