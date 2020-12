CDC總監接納接種新冠疫苗建議 民眾最快周一可接種

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)總監周日正式接納CDC諮詢委員會推薦接種新冠病毒疫苗的建議,即是說,當各縣市收到疫苗後,隨時可以正式接種。

速遞公司Fedex的專機周日早上運載著疫苗離開密歇根州,一批批的疫苗已經在路上,全美超過600個設施在未來幾天會陸續收到疫苗。

預計有145個設施周一會收到,有425個周二會收到,剩餘的批次會於周三送到,由於CDC總監已經接納接種疫苗的建議,即是最快周一起可以開始接種疫苗。

CDC的顧問建議,前線醫護及住在長期療養設施的人可以獲優先接種,但其餘的美國民眾,就要多等幾個月才能夠接種。

在灣區,很多醫院都表示,不知道會收到多少疫苗,有研究顯示,如果現在有疫苗的話,有18%的民眾表示不會接種,有21%的民眾亦指可能不會接種。

史丹福大學流行病學教授建議民眾接種疫苗,因為接種後不只能夠保護自己,亦能夠保護他人及社區。

FDA的數據顯示,輝瑞疫苗的有效性達九成半,在接種第一劑後的三星期,需要接種第二劑疫苗。

大約10天後,CVS及Walgreens會開始派人前往約75,000間療養院,為住在裡面的人接種疫苗。

加州周日新增30,334宗確診,累計超過155萬,再多122人死亡,加州的深切治療部床位剩下約1,400個,灣區有17%的床位空缺,南加州只剩下5%,San Joaquin Valley已經沒有ICU床位空缺。

