【有線新聞】

英國《每日郵報》報道,大批中共黨員滲透英國使領館、大學及大型企業。

《每日郵報》聲稱取得列有195萬名中共黨員個人資料的名單,其中一人是英國駐上海領事館高級職員,滙豐和渣打銀行2016年在英國合共僱用逾六百名黨員,亦有數百人在國防相關的企業,例如勞斯萊斯、空中巴士等任職。不過報道指,無證據顯示這些黨員為中國做間諜。

英國外交部強調,海外僱員全部經嚴格篩選,大約30名下議院議員表示憂慮,會提出緊急質詢。

