加州州府宣佈商業捕蟹季節將會在12月23日重開,可以趕上年尾節日假期買到大蟹過節。

商業捕蟹季通常都在大約11月開始,但加州漁獵局延遲了今年的蟹季兩次,錯過了感恩節假期,第一次是因為在捕蟹海域發現大批瀕危的鯨魚和海龜出沒,第二次就由於蟹肉的質量參差。

