影評：歌舞劇《畢業舞會》人的思想要是如此容易改變就好

一群百老匯的過氣明星為了挽救自己的事業,群聚印第安那州小鎮,將如何掀起驚濤駭浪?

百老匯一齣剛開台的舞台劇,兩位主角Dee Dee 和Barry ,正等待劇院評論家發表的評論。殘酷的事實是:一獲得惡評,舞台劇立即落幕。酒吧中藉酒消愁之際,也遇上了才華橫溢,卻沒有明星運的Angie,和戲劇名校畢業,但只在電視喜劇有戲演的Trent。四人在可憐自己的時候,也想到可以成為權益人士,來再成為媒體焦點。Angie 在網上發現印地安納州一名少女Emma,公開自己的同志身分,也想像其他同學一樣參加畢業舞會,但是卻被家長教師會阻撓。四位百老匯明星決定到小鎮中,幫她爭取權益。過程中障礙連連,最大的還是必須改變小鎮中,人們對同志人士的想法與偏見。

電影由電視名導Ryan Murphy 指導,請來影星Meryl Streep 主演。她演的過氣明星,最終發現為他人的快樂奮鬥,給自己帶來的喜悅更加強並有意議。角色雖然容易讓亮眼性格搶眼,Meryl Streep 的投足舉指都完美刻劃這人物的正反面,不愧是國寶級演員。電視名嘴James Corden 也將他演的同志角色深入化,和戲中母親的一場戲更是叫人感動。當然,飾演同志少女的新秀Jo Ellen Pellman 也不負眾望,在角色中發揮才華,往後可大有作為。

劇情標榜著改變人們思想的重要性。無疑,可以鼓勵年輕人以自己真實的面貌面對世界。但劇情也似乎過於理想化。畢竟現實中人們的心態,要變也必須花上一些時間與精力。但在華麗中提供希望,何嘗也不是大家希望娛樂能帶給我們的?

《畢業舞會The Prom》 讓大家在兩個小時的電影中,沉醉於一個理想的進步社會。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前可以在Netflix 串流平台觀看。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81079914

