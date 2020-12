全美3分1醫院深切治治療部幾乎沒床位

【KTSF 江良慧報導】

美國周三有3,124人因為新型肺炎死亡,多過911恐襲的死亡人數,而全國的醫院當中,有3分1的深切治療部(ICU),也已經幾乎沒有空位。

根據聯邦衛生福利部門,最新公佈的數據,美國有至少200間醫院在上星期已經飽和,而全國的醫院中,有3分1的深切治療部已經用了超過9成的病床,當中新型肺炎患者佔46%,比11月第一個星期的37%上升4分1。

醫生表示,數字會持續惡化,因為預期中感恩節後的病例急升,已經導致廣泛感染和破紀錄的住院和死亡人數,全國有越來越多醫院出現醫護人員不足,或者ICU床位不足的問題,部分醫生因此被迫要把病人送到其他州的醫院,受影響的不單只是新型肺炎患者,而是任何需要入院治療的患者。

醫院ICU以外的床位也開始出現不足,所以不是新型肺炎問題,而是影響更廣泛的公共衛生問題。

