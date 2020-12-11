全美3分1醫院深切治治療部幾乎沒床位

【KTSF 江良慧報導】

美國周三有3,124人因為新型肺炎死亡，多過911恐襲的死亡人數，而全國的醫院當中，有3分1的深切治療部（ICU），也已經幾乎沒有空位。

根據聯邦衛生福利部門，最新公佈的數據，美國有至少200間醫院在上星期已經飽和，而全國的醫院中，有3分1的深切治療部已經用了超過9成的病床，當中新型肺炎患者佔46%，比11月第一個星期的37%上升4分1。

醫生表示，數字會持續惡化，因為預期中感恩節後的病例急升，已經導致廣泛感染和破紀錄的住院和死亡人數，全國有越來越多醫院出現醫護人員不足，或者ICU床位不足的問題，部分醫生因此被迫要把病人送到其他州的醫院，受影響的不單只是新型肺炎患者，而是任何需要入院治療的患者。

醫院ICU以外的床位也開始出現不足，所以不是新型肺炎問題，而是影響更廣泛的公共衛生問題。

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