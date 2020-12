杭州男子涉走私瀕臨絕種烏龜被司法部起訴

【KTSF 江良慧報導】

中國杭州一個男人,涉嫌為一個走私集團提供資金,被聯邦司法部起訴洗錢罪,並把他從馬來西亞引渡到美國,這個男人涉及的犯罪網絡,走私的並非毒品或高科技,而是至少1,500隻屬於受保護物種的烏龜,總值225萬美元。

根據起訴書,被告Kang Juntao涉嫌從2017年6月12日到2018年12月3日期間,從美國買入烏龜,再安排走私給香港的負責人。

他涉嫌透過美國的銀行,包括一間在新澤西的銀行匯錢買烏龜,和支付偷運牠們的費用,那些烏龜之後會在亞洲的黑市寵物市場上出售,而視乎牠們的性別、顏色和年齡,售價可以高達數萬美元。

而美國、馬來西亞、中國和另外大約181個國家,是瀕臨絕種動物植物國際貿易公約CITES的簽署國,公約限制一些頻臨絕種物種的交易,Kang涉嫌走私受公約保護的5種烏龜。

起訴書又指,Kang涉嫌透過PayPal匯錢到美國,向在社交網或者爬蟲類動物交易網上賣廣告的賣家買龜,賣家之後把烏龜寄給5個州內的中間人,這些中間人一般都是以學生簽證來美的中國公民,Kang會付錢給這些中間人,並指示他們重新把烏龜包裝在盒子內,再虛報是其他物品寄送到香港。

他們會不人道地用封箱膠紙把烏龜捆綁,並放在襪子內,避免被海關發現。

Kang和他的合夥人都沒有向美國或中國的海關申報這些烏龜,也沒有獲得出售這些烏龜所需的許可證。

美國之後向馬來西亞要求協助拘捕和引渡,馬國警方在去年1月,在吉隆坡國際機場拘捕Kang,Kang的引渡聆訊在今年9月完成,之後他在星期三根據引渡條約向美國當局投案。

