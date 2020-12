特朗普白宮開派對被指罔顧防疫指引

【有線新聞】

美國累計超過1561萬人感染新型肺炎,死亡人數連續兩日新高。疫情肆虐之際,白宮籌備多場節日慶祝派對,特朗普總統及多名官員出席,被質疑是罔顧防疫指引。

特朗普周三晚在白宮連開兩場光明節派對,共招待約200人,賓客擠滿白宮東廳。多數在場人士有戴上口罩,但發言的特朗普就沒有,其間有人咳嗽。

佳節臨近,白宮計劃近日舉辦最少25場同類型室內派對。曾確診的白宮發言人麥克納尼有參加其中一場派對,她認為只要負責任地採取防疫措施,歡度佳節沒有問題。

上月確診、已經康復的白宮幕僚長梅多斯也有去派對,梅多斯與賓客握手合照時沒有戴上口罩。

美國疾控中心早前發指引,建議民眾縮減節日聚會規模,大型活動的主辦單位應評估病毒傳播機會,採取措施盡量減低風險。負責監督疾控中心的衛生部長阿札也有出席白宮聖誕派對,他說賓客人數相比往年大幅減少,自己全程戴著口罩、感覺安全。

連場白宮派對正值美國新一波疫情肆虐,上月底感恩節假期後染病人數上升,周三再多逾3100人死亡,數字連續兩日新高。

美國衛生部門統計過去一周逾200間醫院床位爆滿,部分醫院人手與深切治療部床位都不足,要將病人轉送其他州分治理。

專家預料節日過後會有更多人染病,警告床位緊張不只影響新型肺炎患者,亦對公共醫療體系構成壓力。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。