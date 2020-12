加州衛生局修改指令將游泳學校列為必要行業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間,許多運動設施都關閉,包括游泳池,加州的游泳學校負責人請願,認為游泳教學應該歸列為必要行業,而他們的訴求獲得許可。

位於Mountain View的飛魚游泳學校,從3月首次居家令到現在反覆開了兩次,上個月20號又再度關閉,游泳池都蓋上了塑膠布,日前加州衛生單位修改指令,將游泳學校列為必要的行業。

Flying Fish Swim School負責人周循解釋主要原因是:「在沒有教學的這部分時候,小孩淹死的機率非常高,變成家長有很多擔憂,所以必要行業就是跟你的性命攸關,還有小孩的體質,你沒有鍛鍊的這部分,小孩很容易生病。」

根據美國消費者產品保護委員會,一到4歲小孩是溺水最多的族群,疫情期間,加州的游泳池大多時間關閉,兒童無法學習游泳。

聯邦疾控中心(CDC)指,泳池中的氯應可消滅新型肺炎病毒。

周循說:「比方說,我們現在消毒都是用氯,你現在所有消毒都在用氯,所以氯本身這段期間要求提高,這是CDC的要求,而且我們游泳池邊每半小時就要沖一下。」

根據新澤西游泳安全聯盟公布的數據,在疫情期間,室內游泳池一宗感染病例都沒有。

周循說:「其他州都沒有關,主要是加州關了,把我們關了,現在有20萬人次,小朋友室內游泳,20萬人次,沒有一例感染。」

周循說,當7月游泳池獲准開放時,的確許多家長還有疑慮,不敢立刻送孩子來學游泳,但後來看到游泳的防疫措施非常嚴格,學員都陸續回來,防護措施包括入內戴口罩,下水前才取下,增加了個人換衣間,但禁止游泳後淋浴,使用不同的進出口,防止人員交叉感染,在泳池內學員使用單獨水道,不得共用器具。

周循說:「我們只有個別教學,團體教學就沒有了,而且每個教練隔的滿遠,每個教練戴上口罩面罩。」

周循說,現在州府已經將公共游泳池跟游泳學校不再歸為同一類,因為游泳學校的防疫安全規定相對嚴格很多。

Santa Clara縣是防疫要求最嚴格的縣之一,該縣的游泳學校負責人已經聯名去函衛生單位,希望能夠像州府一樣盡快給游泳學校開綠燈。

