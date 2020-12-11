加州衛生局修改指令將游泳學校列為必要行業（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

疫情期間，許多運動設施都關閉，包括游泳池，加州的游泳學校負責人請願，認為游泳教學應該歸列為必要行業，而他們的訴求獲得許可。

位於Mountain View的飛魚游泳學校，從3月首次居家令到現在反覆開了兩次，上個月20號又再度關閉，游泳池都蓋上了塑膠布，日前加州衛生單位修改指令，將游泳學校列為必要的行業。

Flying Fish Swim School負責人周循解釋主要原因是：「在沒有教學的這部分時候，小孩淹死的機率非常高，變成家長有很多擔憂，所以必要行業就是跟你的性命攸關，還有小孩的體質，你沒有鍛鍊的這部分，小孩很容易生病。」

根據美國消費者產品保護委員會，一到4歲小孩是溺水最多的族群，疫情期間，加州的游泳池大多時間關閉，兒童無法學習游泳。

聯邦疾控中心（CDC）指，泳池中的氯應可消滅新型肺炎病毒。

周循說：「比方說，我們現在消毒都是用氯，你現在所有消毒都在用氯，所以氯本身這段期間要求提高，這是CDC的要求，而且我們游泳池邊每半小時就要沖一下。」

根據新澤西游泳安全聯盟公布的數據，在疫情期間，室內游泳池一宗感染病例都沒有。

周循說：「其他州都沒有關，主要是加州關了，把我們關了，現在有20萬人次，小朋友室內游泳，20萬人次，沒有一例感染。」

周循說，當7月游泳池獲准開放時，的確許多家長還有疑慮，不敢立刻送孩子來學游泳，但後來看到游泳的防疫措施非常嚴格，學員都陸續回來，防護措施包括入內戴口罩，下水前才取下，增加了個人換衣間，但禁止游泳後淋浴，使用不同的進出口，防止人員交叉感染，在泳池內學員使用單獨水道，不得共用器具。

周循說：「我們只有個別教學，團體教學就沒有了，而且每個教練隔的滿遠，每個教練戴上口罩面罩。」

周循說，現在州府已經將公共游泳池跟游泳學校不再歸為同一類，因為游泳學校的防疫安全規定相對嚴格很多。

Santa Clara縣是防疫要求最嚴格的縣之一，該縣的游泳學校負責人已經聯名去函衛生單位，希望能夠像州府一樣盡快給游泳學校開綠燈。

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