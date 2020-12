【KTSF】

特朗普陣營的選舉訴訟最重要的一仗失敗,聯邦最高法院駁回德州提出的訴訟,該訴訟有其他17個紅州附議,指關鍵四個搖擺州的選舉異常,影響其他州的選民利益,要求將四州的選舉作廢,當中涉及62張選舉人票。

聯邦最高法院的簡短命令指,德州未能展示對於其他州如何選舉方面有法律上能夠識別的利益,換言之,最高法院不認同德州所言,賓夕凡尼亞、威斯康辛、喬治亞與密歇根這個州的選舉異常,也影響到德州選民的利益。

德州訴訟得到其他17個「紅州」附議,四州周四答辯也指,德州的訴訟理據不足,最高法院周五的取態意味著拜登當選美國第46任總統。

