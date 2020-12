舊金山聯合校區計劃2023年起實施新小學派位政策（視頻）

【黃恩光報導】

舊金山(三藩市)教育委員會通過制定舊金山聯合校區小學新的派位政策,計劃2023年開始實施,新的派位方針與現行方法有什麼最大的分別?

目前舊金山聯合校區的家長可以隨意揀選校區內所有的小學,按意願排列想入讀的學校次序,校區再採用複雜的抽籤方法派位。

舊金山教育委員會本周以6票對1票決定改革小學派位方法,校區將於未來一年半制定新的派位方法,預料會耗資250萬元。

新的派位方針與現行方法最大不同就是,未來小學家長不可以選擇全市的小學,而會在校區所設定的區(zone)裡面選擇區內的學校,因此選擇會大大減少。

校區未曾制定派位區的定義,不過校區表示,區內的學校會合理地就近學生的住址,校區也會給予有兄弟姊妹在同一學校就讀的學生優先。

而居住在聯邦公共房屋或市內長期被忽視的社區,又或者在校區學前幼兒班就讀的學生,也有優先選擇在區內想入讀的學校。

新的派方針將注重教育平等、學生多元化,以及讓家長更容易預測派位結果,而學校的學生結構將會與所居住地區的人口結構相似。

校區表示,計劃明年開始徵詢家長意見。

另外,舊金山聯合校區已經向市公共衛生局遞交恢復面授教學的意向書,其中包括約70間小學有意明年頭三個月內重開。

校區總監表示,現在計劃明年1月25號和2月8號重開部分學校,允許學前教育的幼童以及接受特殊教育學生上學,之後同一批學校將進一步開放給TK到2年級學生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。