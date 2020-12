舊金山市府計劃下周三在東華醫院及列治文區設檢測站（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠星期三舉行第三次的大規模檢測,市府宣布,結果發現有少於10人確診,另外市府亦計劃下星期三在東華醫院以及列治文區設置檢測站。

星期三在華埠花園角一共做了434個檢測,市府證實有少於10人確診,由於確診比例不算高,因此不能夠公開確實的確診人數。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「首先我們雖然是低於10,百分比還是偏低,只可以說,我們頭兩次檢測是比較慶幸,幸運,亦可能反映這次來說,我們有些人可能是無症狀帶菌者,其實有這個數字,如果不是超出5%或者10%,突然間很高呢,現在我所見的數字,與其他確診率相比都是正常。」

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生強調,要控制好疫情,最重要是發現確診者後的跟進工作,雖然不知道有沒有確診者是散房戶,但市府透露,不論是過去或新增的確診者,都確保他們在一個安全的地方隔離。

白幹榮醫生說:「數字就算多大多小都好,如果我們之後是可以馬上將帶菌者,無論有徵狀或無徵狀也好,馬上隔離,是做好那個功夫,之後大家繼續戴口罩,勤洗手的話,這個是我們可以做,真正做到避免有爆發的後果。」

此外,市府亦宣布一連兩個星期三,即是12月16日及12月23日,將會在東華醫院的正門再度設置檢測站,分預約及臨時檢測兩個時段,預約電話是(628)228-2828。

同樣是下星期三,市府會首度在列治文區9街330號,近Clement街的一個市府停車場設置檢測站,這個檢測站不接受預約,要即場以步行形式排隊檢測,時間是上午10時至下午3時。

舊金山星期四新增187宗確診,累計17,571宗,死亡人數增一人至165人。

