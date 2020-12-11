舊金山市府計劃下周三在東華醫院及列治文區設檢測站（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠星期三舉行第三次的大規模檢測，市府宣布，結果發現有少於10人確診，另外市府亦計劃下星期三在東華醫院以及列治文區設置檢測站。

星期三在華埠花園角一共做了434個檢測，市府證實有少於10人確診，由於確診比例不算高，因此不能夠公開確實的確診人數。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「首先我們雖然是低於10，百分比還是偏低，只可以說，我們頭兩次檢測是比較慶幸，幸運，亦可能反映這次來說，我們有些人可能是無症狀帶菌者，其實有這個數字，如果不是超出5%或者10%，突然間很高呢，現在我所見的數字，與其他確診率相比都是正常。」

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生強調，要控制好疫情，最重要是發現確診者後的跟進工作，雖然不知道有沒有確診者是散房戶，但市府透露，不論是過去或新增的確診者，都確保他們在一個安全的地方隔離。

白幹榮醫生說：「數字就算多大多小都好，如果我們之後是可以馬上將帶菌者，無論有徵狀或無徵狀也好，馬上隔離，是做好那個功夫，之後大家繼續戴口罩，勤洗手的話，這個是我們可以做，真正做到避免有爆發的後果。」

此外，市府亦宣布一連兩個星期三，即是12月16日及12月23日，將會在東華醫院的正門再度設置檢測站，分預約及臨時檢測兩個時段，預約電話是(628)228-2828。

同樣是下星期三，市府會首度在列治文區9街330號，近Clement街的一個市府停車場設置檢測站，這個檢測站不接受預約，要即場以步行形式排隊檢測，時間是上午10時至下午3時。

舊金山星期四新增187宗確診，累計17,571宗，死亡人數增一人至165人。

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