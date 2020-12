舊金山舉行槍枝回購活動 每枝最高可換200元（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府本星期六舉行槍枝回購活動,表明當日不會詢問任何有關槍枝由來的問題。

今年是舊金山警察局及防止暴力組織United Playaz第9年合作舉辦槍枝回購活動,過去一共回購了超過2千枝槍械。

市長布里德表示,自疫情爆發以來,全國多了與槍械有關的事件,而舊金山亦不例外,比起去年同期,今年首7個月與槍械有關的事件亦都增加了,因此呼籲市民於本星期六積極交還槍械,減少暴力事件的發生。

布里德說:「我們希望回購越多槍械越好,在場的各位,很多人都受過槍枝暴力的影響,在人生的某一瞬間,但不幸地,我覺得我一生都在承受。」

本星期六的槍枝回購活動將於United Playaz位於Howard街1038號的辦公室進行,時間由上午8時至中午12時。

每交還一把手槍,市民會拿到100元回報,至於攻擊性武器,組織會支付200元回購。

市府表示,絕對不會詢問任何問題,若市民擔心疫情,可以全程留在車上,有穿著保護裝備的工作人員上前協助。

今年年中被白人警員跪頸致死的非裔男子George Floyd,他的弟弟Philonise Floyd亦在網上支持活動。

Philonise Floyd說:「這個槍枝回購活動需要舉行更多次,在全世界,不只是在美國,而是所有地方,因為我們需要管理好自己的社區,確保到了明天我們仍然生存。」

警方表示,所有回購的槍枝會被溶解,循環再用去製作珠寶及其他物品,再拿去賣,得到的收入會資助未來的回購活動。

