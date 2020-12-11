舊金山舉行槍枝回購活動 每枝最高可換200元（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市府本星期六舉行槍枝回購活動，表明當日不會詢問任何有關槍枝由來的問題。

今年是舊金山警察局及防止暴力組織United Playaz第9年合作舉辦槍枝回購活動，過去一共回購了超過2千枝槍械。

市長布里德表示，自疫情爆發以來，全國多了與槍械有關的事件，而舊金山亦不例外，比起去年同期，今年首7個月與槍械有關的事件亦都增加了，因此呼籲市民於本星期六積極交還槍械，減少暴力事件的發生。

布里德說：「我們希望回購越多槍械越好，在場的各位，很多人都受過槍枝暴力的影響，在人生的某一瞬間，但不幸地，我覺得我一生都在承受。」

本星期六的槍枝回購活動將於United Playaz位於Howard街1038號的辦公室進行，時間由上午8時至中午12時。

每交還一把手槍，市民會拿到100元回報，至於攻擊性武器，組織會支付200元回購。

市府表示，絕對不會詢問任何問題，若市民擔心疫情，可以全程留在車上，有穿著保護裝備的工作人員上前協助。

今年年中被白人警員跪頸致死的非裔男子George Floyd，他的弟弟Philonise Floyd亦在網上支持活動。

Philonise Floyd說：「這個槍枝回購活動需要舉行更多次，在全世界，不只是在美國，而是所有地方，因為我們需要管理好自己的社區，確保到了明天我們仍然生存。」

警方表示，所有回購的槍枝會被溶解，循環再用去製作珠寶及其他物品，再拿去賣，得到的收入會資助未來的回購活動。

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