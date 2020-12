加州有人發起罷免州長紐森 聲稱已獲80多萬選民簽名

【KTSF 黃恩光報導】

加州有人發起罷免州長紐森的行動,並聲稱已經取得超過80萬個選民的簽名。

發起罷免行動的人士,必須在明年3月中之前收集到接近150萬個有效的選民簽名,紐森擔任州長期間,今次是第6次有人發起罷免他的行動,之前5次都失敗。

紐森目前面對的挑戰包括,有人批評他抗疫不力,全州失業率高企,而同時出現失業金詐騙案,估計損失高達20億元。

而紐森上月初在北灣一家高級餐館出席生日派對的事,更惹來廣泛的抨擊。

根據Capitol Weekly的報導,歷來罷免州長的行動甚少會成功,加州史上只有民主黨籍州長Gray Davis 2003年被罷免,當時加州出現能源危機,居民怨聲載道。

根據舊金山紀事報的報導,接近紐森的人士擔心,今次如果發起罷免州長的人士取得足夠的財政資源,罷免行動可能會成事。

