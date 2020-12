【KTSF 韓千繪報導】

到目前為止,奧克蘭的搶劫案減少了18%,但是在過去的三星期中,搶劫案有大幅度增加,調查還顯示,星期日是犯罪活動的高峰,這一點和去年的情況有所不同。

犯罪調查人員無法確認,是什麼原因導致搶劫犯罪案的上升,但是目前的搶劫犯罪行為變得更加暴力。

根據剛剛奧克蘭警局公佈的最新數據,上個星期發生了57起砸車和搶劫案件,通常邊走邊看手機的人,會容易變成搶劫目標,他們注意力不集中,或是剛剛離開車輛,或者剛剛離開住所。

調查人員說,一年前劫犯只是偷走值錢物品,現在劫犯還會襲擊受害者,揮拳相向,拉扯,用手槍擊打甚至槍擊受害者,警方提醒大家保持警惕,時常查看四周。

最近劫犯還會把注意力放在民眾的購物袋,因為他們知道,尤其是每年的這個季節,裡面也許有節日禮物。

