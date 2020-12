「基督之家第四家」前長老常如武被判4年有期徒刑

【KTSF 萬若全報導】

南灣備受矚目的「基督之家第四家」前長老常如武被控電匯欺詐和洗錢一案,法官周五判決常如武4年有期徒刑,賠償教會及王雪紅損失超過上千萬元。

聯邦法官Edward Davila在宣布刑期前,有詢問常如武是否願意發表聲明,不過在律師的建議下,常如武不作聲明。

法官說這是一個很棘手的案子,因為牽涉到一個在社區備受教友愛戴的教會,法官還說,幾名基督之家第四家的前教友寫信向給他,為常如武求情,知道常如武長期對教會及社區貢獻,但是陪審團採信控方的說法,「這位有堅定信仰的人,不知什麼原因,成為墮落的黑暗天使,為了私利貪婪,竊取教友的錢」。

法官說,常如武把教會的錢拿去買房買渡假屋,辦女兒的婚禮等等個人用途,證據確鑿,但這些都是金錢損失,無法彌補的損失是教會的名譽,及教友對教會的信賴。

常如武的律師則一直替常如武求情,認為這是教會內部的爭議,缺乏溝通所造成,顧及常如武是法律定義的失明人(legally blind),加上現在新冠疫情,希望能夠居家監禁或是社區服務。

63歲的常如武4項電匯欺詐、洗錢等罪名成立,每項罪名面臨長達20年監禁,法官最後判決常如武4年徒刑,財產沒收,並賠償教會及王雪紅超過上千萬元。

提到關於賠償,法官說很想知道王雪紅對此看法,因為他知道王雪紅非常有錢,王雪紅本人審訊最初始,有特地從台灣來美國作證。

關於教會房地產的價格,這個案子已經15年,如今Saratoga的房價翻倍,也因此在賠償方面,也把房地產的增值加進去。

常如武在2004年至2016年期間,被控將基督之家第四家共籌得款項750萬美元挪為己用,而籌得款項本來是要建立新堂,讓教會從聖荷西遷到Saratoga,當中部分金錢也用作教會事工,王雪紅本人就捐了200萬美元的對等奉獻。

常如武的律師下次開庭有可能提出緩刑請求。

