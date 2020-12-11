「基督之家第四家」前長老常如武被判4年有期徒刑

【KTSF 萬若全報導】

南灣備受矚目的「基督之家第四家」前長老常如武被控電匯欺詐和洗錢一案，法官周五判決常如武4年有期徒刑，賠償教會及王雪紅損失超過上千萬元。

聯邦法官Edward Davila在宣布刑期前，有詢問常如武是否願意發表聲明，不過在律師的建議下，常如武不作聲明。

法官說這是一個很棘手的案子，因為牽涉到一個在社區備受教友愛戴的教會，法官還說，幾名基督之家第四家的前教友寫信向給他，為常如武求情，知道常如武長期對教會及社區貢獻，但是陪審團採信控方的說法，「這位有堅定信仰的人，不知什麼原因，成為墮落的黑暗天使，為了私利貪婪，竊取教友的錢」。

法官說，常如武把教會的錢拿去買房買渡假屋，辦女兒的婚禮等等個人用途，證據確鑿，但這些都是金錢損失，無法彌補的損失是教會的名譽，及教友對教會的信賴。

常如武的律師則一直替常如武求情，認為這是教會內部的爭議，缺乏溝通所造成，顧及常如武是法律定義的失明人（legally blind），加上現在新冠疫情，希望能夠居家監禁或是社區服務。

63歲的常如武4項電匯欺詐、洗錢等罪名成立,每項罪名面臨長達20年監禁,法官最後判決常如武4年徒刑，財產沒收，並賠償教會及王雪紅超過上千萬元。

提到關於賠償，法官說很想知道王雪紅對此看法，因為他知道王雪紅非常有錢，王雪紅本人審訊最初始，有特地從台灣來美國作證。

關於教會房地產的價格，這個案子已經15年，如今Saratoga的房價翻倍，也因此在賠償方面，也把房地產的增值加進去。

常如武在2004年至2016年期間，被控將基督之家第四家共籌得款項750萬美元挪為己用，而籌得款項本來是要建立新堂，讓教會從聖荷西遷到Saratoga，當中部分金錢也用作教會事工，王雪紅本人就捐了200萬美元的對等奉獻。

常如武的律師下次開庭有可能提出緩刑請求。

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