意大利新型肺炎零號病人去年11月發病

【KTSF 吳宇斌報導】

英國媒體報導,意大利的新冠狀病毒的「零號感染者」,是北部倫巴第地區米蘭附近一個4歲大的幼兒,發病時間是去年11月21號,比之前意大利所認定的早3個幾月,反映新冠狀病毒在去年11月時,已經靜悄悄在意大利北部出現。

有關的研究報告由米蘭大學在新興傳染病學叢刊發表,研究員對39枝檢測棒做回顧研究,發現當中許多當時被診斷為麻疹患者,經過檢驗證實他們並沒有麻疹,而現在被視為零號病人的4歲米蘭兒童,當時有感冒症狀及出疹,所以被診斷為患上麻疹。

該男童沒有外遊記錄,因此醫學家判定他的病例屬於本地感染,估計從中國或轉折經由德國傳入。

意大利北部的服裝、家具、汽車及設計行業,同中國有密集的旅遊與貿易聯繫,在此之前,意大利的零號病人是倫巴第地區可多諾鎮一個中年男子,他在今年2月21日確診,而歐洲的第一個發病的人,是法國巴黎一個43歲男子。

歐洲的確診總數超過2164萬,死亡人數超過468萬,當中以英國為最多,其次是意大利。

意大利是歐洲最先發生新型肺炎疫情大爆發的國家,至今累計有近179萬宗確診,當中有超過6萬人死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。