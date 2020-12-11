FDA通過緊急使用Pfizer新型肺炎疫苗

【KTSF 張麗月報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）剛剛批准Pfizer藥廠和BioNTech共同研發的新型肺炎疫苗緊急使用授權，另外聯邦政府正加倍向另一間藥廠Moderna額外訂購新型肺炎病毒疫苗，據Johns Hopkins大學統計，全球確診感染新型冠狀病毒人數突破7000萬至7007萬人，有159萬人死亡，而全美確診新型肺炎病毒個案已經突破1,580萬宗．

截至周五下午為止，全美確診新型肺炎個案最少有1581萬宗，有超過294,300人染疫死亡，在一些大城市更有失控的爆發率,好像洛杉磯和邁亞密地區，每天就新增數以千計的個案，紐約州長就宣佈下星期一開始，暫停紐約市內的餐館堂食。

另外，聯邦衛生及福利部周五宣佈，美國政府正加倍額外向另一間藥廠Moderna購買總共兩億劑疫苗，聯邦政府否認先前的報導說，政府在夏天時拒絕訂購這批疫苗。

研究顯示，Pfizer和Moderna這兩間藥廠的疫苗，它們的療效都大約有95%，在疫苗的運送和儲存期間，Moderna的冷凍程度可以不用這麼凍。

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