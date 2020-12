FDA通過緊急使用Pfizer新型肺炎疫苗

【KTSF 張麗月報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)剛剛批准Pfizer藥廠和BioNTech共同研發的新型肺炎疫苗緊急使用授權,另外聯邦政府正加倍向另一間藥廠Moderna額外訂購新型肺炎病毒疫苗,據Johns Hopkins大學統計,全球確診感染新型冠狀病毒人數突破7000萬至7007萬人,有159萬人死亡,而全美確診新型肺炎病毒個案已經突破1,580萬宗.

截至周五下午為止,全美確診新型肺炎個案最少有1581萬宗,有超過294,300人染疫死亡,在一些大城市更有失控的爆發率,好像洛杉磯和邁亞密地區,每天就新增數以千計的個案,紐約州長就宣佈下星期一開始,暫停紐約市內的餐館堂食。

另外,聯邦衛生及福利部周五宣佈,美國政府正加倍額外向另一間藥廠Moderna購買總共兩億劑疫苗,聯邦政府否認先前的報導說,政府在夏天時拒絕訂購這批疫苗。

研究顯示,Pfizer和Moderna這兩間藥廠的疫苗,它們的療效都大約有95%,在疫苗的運送和儲存期間,Moderna的冷凍程度可以不用這麼凍。

